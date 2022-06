Natálii Grossové krachl vztah. První láska jí vydržela dva roky

"Řekli jsme si, že to neklape, a šli od sebe. Nic dramatického se nekonalo," přiznala Super.cz konec svého vztahu devatenáctiletá Natálie Grossová. Ta se s Danielem Matouškem dala dohromady díky spolupráci na muzikálu Fantom opery.

"Je to hrozně fajn, mám ho ráda. Ale zatím je to tak, že jsem mladá a chci si užívat," řekla na začátku jejich vztahu v roce 2020 Grossová Aha!. Časem jejich vztah ale nabral na intenzitě. A ještě během prosince loňského roku si mladší dcera zesnulého Stanislava Grosse pochvalovala, jak jí to s přítelem klape i navzdory pandemii, která naopak mnoho párů dokázala rozdělit.

Rozchod přišel jen pár měsíců poté, co se v médiích spekulovalo o tom, že mladý pár se chystá založit rodinu. Grossová totiž vydala píseň, ve které zpívá o tom, jak bude šťastnou maminkou. Těhotenství ale vzápětí s Matouškem popřela. ​"Dámy a pánové, rozmohl se nám tady takový nešvar. Vyšel článek o tom, že jsem těhotná. Tak vám chci jenom říct, že těhotná fakt nejsem. Jenom jsme trošku papali. Tak jenom abyste to věděli," vzkázala v březnu tohoto roku zpěvačka.