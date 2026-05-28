Nový film režiséra Jana Svěráka Pět švestek vstupuje do kin a už samotné obsazení slibuje setkání hereckých osobností, které mají českému publiku dlouhodobě co nabídnout. Vedle Lenky Termerové se ve snímku objevují také Dana Syslová, Petr Kostka, Oldřich Kaiser nebo Jan Vlasák. Film se částečně odehrává na moři a právě natáčení v Řecku se pro některé z herců ukázalo jako náročnější, než by se mohlo na první pohled zdát.
Natáčení u moře se změnilo v náročnou zkoušku. Lenku Termerovou ve filmu Jana Svěráka potrápil pásový opar
Jan Svěrák přichází do kin s novým filmem Pět švestek, ve kterém se potkaly výrazné osobnosti českého herectví. Natáčení u moře ale zdaleka nepřipomínalo dovolenou. Lenku Termerovou v Řecku potrápil pásový opar, Jan Vlasák mluvil o náročné práci a režisér popsal, jaké bylo tvořit film společně se synem za kamerou.
Lenka Termerová, která ve filmu ztvárnila jednu z hlavních rolí, na slavnostní premiéře prozradila, že ji během práce potrápily zdravotní komplikace. Natáčení u moře jí zkomplikoval pásový opar, který se objevil v době, kdy měla před kamerou zvládnout i scény spojené s vodou.
Zdravotní potíže přímo během natáčení
„Měla jsem trochu problém, protože během natáčení se mi udělal pásový opar,“ svěřila se herečka. V kombinaci s horkem, sluncem a mořskou vodou šlo o velmi nepříjemnou komplikaci. Právě podobné podmínky mohou potíže zhoršovat a pro Termerovou to znamenalo, že se musela při natáčení výrazně šetřit.
„Měla jsem kvůli tomu potíže, nesměla jsem se potápět. Dokonce jsem jeden den ležela,“ dodala. Přestože zdravotní stav zasáhl do její práce, herečka nakonec všechny své scény zvládla a film se podařilo dokončit bez větších problémů.
Dovolená to rozhodně nebyla
Ačkoli se natáčelo v prostředí, které by mohlo evokovat prázdniny, herci sami přiznávají, že o odpočinek nešlo. Před premiérou, která se konala ve velmi horkém dni, se část herecké sestavy uchýlila do nedalekého podniku se zahrádkou. Jan Vlasák si tam dopřál pivo a otevřeně řekl, že práce na filmu pro něj byla náročná.
„Pro mě to žádná dovolená nebyla, protože jsme byli pořád zapřažení v neustálém opakování. Ta práce je namáhavá, ale parta byla příjemná, takže tím se to vyvažovalo,“ svěřil se herec deníku Aha!.
Podobně civilně působila i atmosféra před slavnostním uvedením filmu. Petr Kostka, který seděl vedle Lenky Termerové a Dany Syslové, si vystačil s minerálkou. Oldřich Kaiser, známý svým rebelským naturelem, se tentokrát objevil jen s limonádou.
Jan Svěrák tentokrát bez otce, ale se synem za kamerou
Zajímavostí filmu je i tvůrčí rodinné zázemí. Na scénáři se tentokrát nepodílel Zdeněk Svěrák. Jan Svěrák si příběh napsal sám a za kamerou stál jeho syn František. Režisér tak během natáčení spolupracoval nejen s hereckými legendami, ale také s další generací vlastní rodiny.
„Během natáčení jsme byli s Frantou spíš kolegové. Ale ve střižně trpěl, protože oba ten film milujeme a pro oba je to takové dítě. Tím, že to točil, je vlastně taky jeho tatínek. Každý jsme měli na některé věci svůj názor a on mi říkal – mě tak štve, že tě musím poslouchat, protože jsi můj táta, kdybychom byli jen kolegové, tak se normálně pohádáme…“ vyprávěl se smíchem Jan Svěrák.
Právě vztah otce a syna se tak do práce na filmu promítl nejen technicky, ale i osobně. Oba měli k příběhu silný vztah a ve střižně podle režisérových slov přirozeně naráželi na rozdílné pohledy.
Staří přátelé znovu na lodi
Film Pět švestek vypráví příběh Věry, kterou hraje Lenka Termerová. Věra žije sama a zdá se, že už od života mnoho nečeká. Postupně se v ní ale probudí touha vrátit se k době, kdy se cítila šťastná, svobodná a obklopená přáteli. Vzpomíná na společné cesty k moři a rozhodne se starou partu ještě jednou přimět k dobrodružství.
Jenže z někdejší party zbyli lidé poznamenaní časem, únavou i vlastními problémy. Není jisté, zda vůbec mají dost sil vyrazit na moře, natož aby zvládli společnou plavbu bez konfliktů. Přesto se vydávají vstříc otevřenému moři, zátokám a západům slunce, které slibují poslední velké dobrodružství.
Brzy se ale ukáže, že největším nebezpečím nemusí být ani vlny, ani staré křivdy, které během plavby začnou vyplouvat na povrch. Do cesty jim vstoupí také jejich vlastní děti, které pro nečekaný výlet svých rodičů a prarodičů nemají příliš pochopení.
Nový Svěrákův film tak nestaví jen na atraktivním prostředí a silném hereckém obsazení, ale také na tématu, které je blízké mnoha rodinám. Mluví o stáří, svobodě, touze ještě něco zažít i o tom, jak těžké někdy je dovolit blízkým, aby si svůj život řídili po svém.