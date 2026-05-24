Herečka se podle dostupných informací necítila dobře už od rána. V pátek večer se její stav zhoršil natolik, že nebylo možné riskovat další vystoupení, přestože v hledišti znovu seděli diváci a sál byl vyprodaný. Představení tak muselo být odloženo a Janžurová zamířila do Nemocnice Na Homolce, kde je v péči lékařů.
Narozeninový maraton si vybral daň. Ivu Janžurovou po návratu na jeviště skolil zápal plic
Iva Janžurová musela znovu zrušit vyprodané představení Audience u královny. Oblíbené herečce, která nedávno oslavila 85. narozeniny, se před začátkem představení ve Stavovském divadle udělalo nevolno a vedení divadla raději okamžitě přivolalo záchrannou službu. Ukázalo se, že nejde jen o únavu po náročných dnech a oslavách, ale o zápal plic.
Zdravotní potíže potvrdil profesor Petr Neužil, který se dlouhodobě stará především o její nemocné srdce. „Iva na zápaly plic často trpí,“ řekl redakci Blesk. Zároveň ale uklidnil fanoušky, že léčba zabrala rychle. „Je o ni ale postaráno a už po dnu intenzivní léčby v Nemocnici Na Homolce se cítí výrazně lépe,“ uvedl uznávaný kardiolog.
Pro Ivu Janžurovou nejde o první podobnou komplikaci. Zápal plic prodělala už v říjnu 2023, kdy musela rovněž rušit pracovní závazky. Tentokrát se zdravotní problém objevil krátce po oslavách jejích 85. narozenin, které byly pro herečku radostné, ale zároveň velmi náročné.
Sama Janžurová přiznala, že už v předchozích dnech nebyla úplně v pořádku. Během pobytu na chalupě se necítila dobře a její dcery ji odvezly do Nemocnice Na Homolce. Tam dostala léky, jenže po několika dnech se rozhodla vrátit k práci.
„Dali mi medikaci, ale za tři dny jsem odešla. Hned jsem šla hrát, jedno představení v Kalichu, pak ve Studiu DVA a v den narozenin v Národním divadle,“ uvedla herečka.
Právě nabitý program mohl jejímu organismu přitížit. Po vystoupeních, gratulacích a narozeninových oslavách teď musí Janžurová znovu zpomalit a dát přednost léčbě. Tentokrát už podle všeho na rychlý návrat z nemocnice nemyslí a soustředí se hlavně na to, aby nabrala síly.
Pro diváky, kteří se na ni ve Stavovském divadle těšili, je zrušení představení jistě zklamáním. V tuto chvíli je ale nejdůležitější zdraví herečky, která i ve svém věku dál obdivuhodně hraje, pracuje a rozdává radost publiku.