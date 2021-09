Připadám si roztrhaná na tisíc kousků. Tamara Klusová má kvůli knize náročné období

Tamara Klusová na sociálních sítích často sdílí velmi osobní informace ze svého života. V jejích příspěvcích se však objevují také informace o vážných problémech ve společnosti. Manželka zpěváka Tomáše Kluse se například stala ambasadorkou spolku BeTCS, který se zaměřuje na život s Treacher-collins syndromem a podporuje osoby s tímto postižením. Její příspěvky jsou tak často věnovány právě této tématice.

Nově si matka tří dětí našla čas na psaní knihy, jejíž název zatím nezveřejnila. Prozradila jen, že bude určená všem dětem, maminkám, tatínkům, ženám i mužům, kteří neztratili odvahu snít a sny si plnit.

Psát ji začala letos květnu a půjde o její druhé autorské dílo. To první nazvané Kniha Života vyšlo v roce 2018 a je to spíše deník pro prvních sedm let života dítěte.

Práci na knize Tamara Klusové přirovnala k dlouhému porodu. "Holky, kluci! Jak se máte? Taky je pro vás ten začátek školního roku tak náročný a zrychlený? Já si poslední dobou připadám, že jsem roztrhaná na tisíc kousků. Krize papíru v tiskárnách, která mě vystavila opravdové výzvě… Vydat knihu nakonec úplně sama. Bojuju do poslední chvíle jako lvice, abych nemusela udělat ústupek v představě, jak kniha má finálně vypadat a aby spatřila světlo světa ještě letos. Dýchám pro ní a strašně se těším, až se narodí. Ale porod prostě přeskočit nejde. A tak všechny ty kontrakce, co mnou třesou, vnímám co nejpozitivněji a s pokorou. Držte mi, prosím, palce," napsala Klusová.