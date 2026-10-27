Po letech na ulici se zdálo, že se Kateřině Bradáčové, známé jako Katka z dokumentů Heleny Třeštíkové, konečně otevírá nová kapitola. Na jaře začala s léčbou závislosti na heroinu, získala střechu nad hlavou a pustila se do nové práce. Teď se pochlubila dalším překvapením. Po jejím boku má být nový muž, který jí na sociálních sítích vyznal lásku.
Narkomanka Katka prožívá novou lásku. Partner jí vyznal city, kolem jejího života ale zůstávají otazníky
Po letech na ulici se jí snad konečně blýská na lepší časy! Narkomanka Katka má podle médií nového partnera, který jí poslal dojemné vyznání. Jenže kolem jejího života se znovu objevily i znepokojivé spekulace.
Podle serveru ŽivotvČesku.cz tvoří Katka s Davidem pár přibližně půl roku. Muž zveřejnil na Facebooku společné fotografie a připojil k nim velmi osobní vyznání. „Tady to je moje štěstí od Pána Boha,“ napsal a popsal, jak rád Katku pozoruje, když ráno ještě spí. „Ty jsi důležitější než všechno ostatní. Jediná, komu na tomhle světě věřím,“ svěřil se. Podle jeho slov mu Katka do života vrátila světlo v době, kdy už ho téměř neviděl.
Ještě před několika měsíci přitom její budoucnost vypadala velmi nejistě. V březnu 2026 Katka oznámila, že už neužívá heroin a podstupuje substituční léčbu přípravkem Subutex. „Je možný, že jsem vyléčení nejblíž, co jsem kdy byla. Mám z toho velkou radost,“ řekla tehdy. Zároveň doufala, že se jí podaří vyřešit bydlení a napravit ztracené doklady. Krátce nato se skutečně přestěhovala do pokoje v pražské ubytovně.
Pomocnou ruku jí podal také projekt Podsvětí Prahy, v jehož rámci začala provázet zájemce noční Prahou a vyprávět jim o svých zkušenostech se závislostí i životem na ulici. Práce jí přinesla nejen příjem, ale také příležitost mluvit o vlastní minulosti z jiné pozice. Nadějné zprávy ovšem měly i stinnou stránku. V dubnu skončila v nemocnici, podle organizátorů projektu však byla stabilizovaná a zůstávala na pozorování.
Nyní se kolem Katky znovu objevily otázky, jak na tom skutečně je. Její fotografie s novým partnerem vyvolaly na sociálních sítích spekulace některých komentujících o možném návratu k drogám. Podle nich je pro ni právě partner nebezpečím, že ji vtáhne zpátky do světa, ze kterého se pracně dostává pryč. Její životní příběh tak dál zůstává plný zvratů. Po desetiletích závislosti se pokouší najít stabilitu, zatímco vedle práce a bydlení možná získala i novou citovou oporu.