Herečka Andrea Čunderlíková se proslavila především jako zdravotní sestřička Ina z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města. A nemocnice je místo, kde je Čunderlíková daleko častěji, než by si přála. Naposledy se tam dostala kvůli zranění, které si způsobila, když páchala dopravní přestupek.
Napřed dopravní přestupek, pak ošklivý pád. Andrea Čunderlíková skončila v nemocnici
Herečka Andrea Čunderlíková skončila v nemocnici – a tentokrát za to mohla její vlastní roztržitost. Před obchodem totiž udělala rychlé rozhodnutí, které skončilo pádem na ulici a zraněnou rukou. A jak sama s nadhledem přiznává, podobné „nehody“ se jí bohužel nestávají poprvé.
Herečka Andrea Čunderlíková se proslavila především jako zdravotní sestřička Ina z legendárního seriálu Nemocnice na kraji města. A nemocnice je místo, kde je Čunderlíková daleko častěji, než by si přála. Naposledy se tam dostala kvůli zranění, které si způsobila, když páchala dopravní přestupek.
O tom se rozpovídala v pořadu Všechnopárty s moderátorem Karlem Šípem, kam dorazila se zavázanou rukou. „Před pár dny jsem jela v autě po Francouzské ulici a najednou jsem si vzpomněla, že tam mám jeden obchod s masem a uzeninami a že bych tam něco mohla koupit. Tak jsem zastavila tam, kde se nesmí, a běžela jsem rychle. Chtěla jsem co nejrychleji do toho obchodu, abych se rychle vrátila. No, a jak jsem běžela jako splašená, což já jsem taková, tak jsem se rozplácla na ulici,“ přiznala Čunderlíková.
Není to ale zdaleka poprvé, co si způsobila podobné zranění. „Když byl můj muž v motolské nemocnici na výměně kyčelního kloubu, tak jsem za ním šla na návštěvu, plné ruce věcí a opět jsem zakopla. Zlomila jsem si ruku, kde mám doteď titanovou destičku, takže mě za Láďou do pokoje přivezli na vozíčku. Koukal jako blázen, ale taková prostě jsem,“ zavzpomínala na podobný úraz, který si způsobila svou roztržitostí.
S hudebníkem Ladislavem Kleinem tvoří pár už od roku 1972 a vzali se v roce 1976. Sama herečka přiznává, že jejich soužití nebylo vždy bez mráčků, ale právě rozdílné povahy jim pomohly překonat i náročnější období. Zatímco ona o sobě říká, že je energická a temperamentní, její muž se označuje za „splachovacího“ flegmatika. Právě tato kombinace podle nich stojí za tím, že jejich láska vydržela více než padesát let.
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Zdroj: Všechnopárty