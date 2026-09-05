Přeskočit na obsah
6. 9. Boleslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Naletěla Zuzana Belohorcová na výhodnou koupi? Ve hře jsou miliony a vážný problém

Zuzana Belohorcová
tener
Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová s manželek Vlastimilem Hájkem
Zobrazit
26 fotografií
Zuzana Belohorcová se měla pokusit vyřešit svou složitou bytovou situaci na Tenerife koupí vlastního apartmánu, obchod se ale podle dostupných informací výrazně zkomplikoval a ve hře zůstává záloha přesahující 3,6 milionu korun. |
Foto: HerminaPress
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Zuzana Belohorcová se měla pokusit udělat další krok k samostatnému životu na Tenerife, místo vysněného nového bydlení se ale dostala do velmi nepříjemné situace. Ve hře je záloha přibližně 150 tisíc eur, tedy přes 3,6 milionu korun, přičemž peníze podle zdroje webu neměly pocházet přímo od ní.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do preferovaných zdrojů pro Google vyhledávání a do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Belohorcová má i po rozchodu s Vlastou Hájkem nadále žít ve společném domě. Podle eXtra.cz má navíc ve stejné nemovitosti pobývat také Hájkova nová partnerka Aleksandra. Není proto divu, že se bývalá moderátorka měla snažit najít vlastní bydlení a z komplikovaného uspořádání co nejrychleji odejít.

Související

„Zuzana už delší dobu tlačí na Vlastu, aby ji z domu vyplatil a ona si mohla koupit něco vlastního. Vlasta ale čeká, až se jejich dům prodá. Cena je hodně vysoká a takový kupec se hledá jen těžko. Takže Vlasta se Zuzanou zůstali v pasti,“ tvrdí zdroj eXtra.cz přímo z Tenerife.

Nabídka, která vypadala až příliš dobře

Belohorcová se proto měla rozhodnout, že nebude dál čekat na prodej společného domu a najde si vlastní nemovitost. Do oka jí měl padnout apartmán na Tenerife za cenu, která byla na danou lokalitu nápadně příznivá. „Zuzana si na Tenerife vyhlédla apartmán, který chtěla koupit. Měla to být na první pohled fantastická koupě. Nemovitosti v té lokalitě se mají pohybovat i přes dva miliony eur, tenhle apartmán ale měl stát jen zhruba 1,3 milionu,“ popisuje zdroj.

Reklama

Právě výrazný rozdíl oproti běžným cenám měl z nemovitosti dělat velmi lákavou příležitost. Belohorcová ale podle informací webu neměla mít k dispozici dostatek peněz na dokončení celé transakce.

Související

Do obchodu proto měl vstoupit český podnikatel, partner její blízké kamarádky, který měl být ochoten pomoci a složit zálohu ve výši přibližně 150 tisíc eur.

Pak přišla zásadní komplikace

Teprve při podrobnější kontrole se podle eXtra.cz mělo ukázat, že nízká cena nemusí být žádnou výhrou. Nemovitost měla mít vážné technické problémy a její skutečný stav měl investora nemile překvapit. „Když se začal stav apartmánu pořádně prověřovat, zjistilo se, že je ve velmi nevyhovujícím stavu a rozhodně nejde o tak výhodnou investici, jak se původně zdálo. Dokonce se mělo řešit, jestli nebude nutné apartmán strhnout,“ tvrdí zdroj eXtra.cz.

Investor měl následně chtít z celé transakce ustoupit a požadovat vrácení zaplacené zálohy. Právě v tomto bodě se ale měl celý případ ještě více zkomplikovat.

Podle zdroje webu totiž prodávající tvrdí, že Belohorcová měla být o technickém stavu nemovitosti předem informována a měla vědět, do jaké koupě vstupuje. Pokud by se tato verze potvrdila, získání zaplacené částky zpět by mohlo být výrazně složitější.

Zuzana Belohorcová s manželek Vlastimilem Hájkem
Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek
Zuzana Belohorcová
Zuzana Belohorcová, syn, dcera
Zobrazit
26 fotografií

Ve hře jsou miliony

Záloha měla činit zhruba 150 tisíc eur, tedy více než 3,6 milionu korun. A právě o tuto částku může český podnikatel v krajním případě přijít. Z plánovaného nového začátku Belohorcové tak zatím podle všeho sešlo. Apartmán nakonec nekoupila a z komplikovaného společného bydlení s Hájkem se tímto způsobem nevymanila. Místo rychlé cesty k vlastnímu domovu tak měla přijít další nepříjemnost, jejíž finanční následky mohou být velmi citelné.

VIDEO: Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život

Dítě má základní potřebu mít vztah s oběma rodiči. Pokud se jeden snaží vymazat mu toho druhého z hlavy, zlomí ho a zničí mu celý život. | Video: Daniela Drtinová

Zdroj: eXtra.cz

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama