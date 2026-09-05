Belohorcová má i po rozchodu s Vlastou Hájkem nadále žít ve společném domě. Podle eXtra.cz má navíc ve stejné nemovitosti pobývat také Hájkova nová partnerka Aleksandra. Není proto divu, že se bývalá moderátorka měla snažit najít vlastní bydlení a z komplikovaného uspořádání co nejrychleji odejít.
Naletěla Zuzana Belohorcová na výhodnou koupi? Ve hře jsou miliony a vážný problém
Zuzana Belohorcová se měla pokusit udělat další krok k samostatnému životu na Tenerife, místo vysněného nového bydlení se ale dostala do velmi nepříjemné situace. Ve hře je záloha přibližně 150 tisíc eur, tedy přes 3,6 milionu korun, přičemž peníze podle zdroje webu neměly pocházet přímo od ní.
„Zuzana už delší dobu tlačí na Vlastu, aby ji z domu vyplatil a ona si mohla koupit něco vlastního. Vlasta ale čeká, až se jejich dům prodá. Cena je hodně vysoká a takový kupec se hledá jen těžko. Takže Vlasta se Zuzanou zůstali v pasti,“ tvrdí zdroj eXtra.cz přímo z Tenerife.
Nabídka, která vypadala až příliš dobře
Belohorcová se proto měla rozhodnout, že nebude dál čekat na prodej společného domu a najde si vlastní nemovitost. Do oka jí měl padnout apartmán na Tenerife za cenu, která byla na danou lokalitu nápadně příznivá. „Zuzana si na Tenerife vyhlédla apartmán, který chtěla koupit. Měla to být na první pohled fantastická koupě. Nemovitosti v té lokalitě se mají pohybovat i přes dva miliony eur, tenhle apartmán ale měl stát jen zhruba 1,3 milionu,“ popisuje zdroj.
Právě výrazný rozdíl oproti běžným cenám měl z nemovitosti dělat velmi lákavou příležitost. Belohorcová ale podle informací webu neměla mít k dispozici dostatek peněz na dokončení celé transakce.
Do obchodu proto měl vstoupit český podnikatel, partner její blízké kamarádky, který měl být ochoten pomoci a složit zálohu ve výši přibližně 150 tisíc eur.
Pak přišla zásadní komplikace
Teprve při podrobnější kontrole se podle eXtra.cz mělo ukázat, že nízká cena nemusí být žádnou výhrou. Nemovitost měla mít vážné technické problémy a její skutečný stav měl investora nemile překvapit. „Když se začal stav apartmánu pořádně prověřovat, zjistilo se, že je ve velmi nevyhovujícím stavu a rozhodně nejde o tak výhodnou investici, jak se původně zdálo. Dokonce se mělo řešit, jestli nebude nutné apartmán strhnout,“ tvrdí zdroj eXtra.cz.
Investor měl následně chtít z celé transakce ustoupit a požadovat vrácení zaplacené zálohy. Právě v tomto bodě se ale měl celý případ ještě více zkomplikovat.
Podle zdroje webu totiž prodávající tvrdí, že Belohorcová měla být o technickém stavu nemovitosti předem informována a měla vědět, do jaké koupě vstupuje. Pokud by se tato verze potvrdila, získání zaplacené částky zpět by mohlo být výrazně složitější.
Ve hře jsou miliony
Záloha měla činit zhruba 150 tisíc eur, tedy více než 3,6 milionu korun. A právě o tuto částku může český podnikatel v krajním případě přijít. Z plánovaného nového začátku Belohorcové tak zatím podle všeho sešlo. Apartmán nakonec nekoupila a z komplikovaného společného bydlení s Hájkem se tímto způsobem nevymanila. Místo rychlé cesty k vlastnímu domovu tak měla přijít další nepříjemnost, jejíž finanční následky mohou být velmi citelné.