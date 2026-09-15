Laďka Něrgešová si v posledních týdnech prošla obdobím, kdy musela výrazně zvolnit. Kvůli komplikacím spojeným s rakovinou mozku, se kterou se už více než rok léčí, totiž na zhruba měsíc úplně vypnula pracovní povinnosti. Nyní se ale zdá, že léčba přinesla kýžený efekt a moderátorka se postupně vrací nejen před televizní kamery, ale také k tomu, co jí dělá radost.
Náhlý zdravotní kolaps Laďky Něrgešové. Moderátorka musela znovu přerušit práci
Laďka Něrgešová se po návratu k práci musela znovu stáhnout z obrazovky. Kvůli náhlému zhoršení zdravotního stavu na přibližně měsíc úplně vypnula pracovní povinnosti. Léčba ale pomohla nemoc opět stabilizovat a moderátorka se postupně vrací nejen k vysílání, ale také k dětem a cestování.
„Laďka měla komplikace související s její nemocí a nějakou dobu opravdu nemohla vysílat. Díky nové léčbě se ale její stav podařilo znovu stabilizovat a mohla se postupně vrátit k normálnímu fungování, práci i dětem,“ objasnil Expresu zdroj z televize, co se za její pracovní pauzou skutečně skrývalo. Pro Laďku tak šlo o další náročnou etapu, během níž musela dát přednost zdraví před pracovními povinnostmi.
Jakmile se její stav stabilizoval, začala si ale znovu užívat i běžné radosti. Koncem srpna vyrazila s kamarádkami do Barcelony, kterou si přála navštívit dlouhé roky. A vzápětí následoval další výlet, tentokrát do Říma, kam vyrazila společně se svými dětmi. Navštívili například Koloseum, Fontánu di Trevi, Pantheon nebo Vatikán. Ani komplikace spojené se stávkou na italských letištích jim přitom cestu úplně nezkazily.
Po všech zdravotních peripetiích je tak její návrat k práci i cestování o to významnější. Laďka přitom ani na sociálních sítích nestaví svůj život pouze na boji se zákeřným glioblastomem. Naopak sdílí především chvíle s dětmi, přáteli a zážitky z cest.