"Ženy ve středním věku musí bouchnout do stolu." Nahá Pořízková pózuje v posteli

Topmodelka Pavlína Pořízková na svém instagramovém účtu zveřejnila fotku, na níž zapózovala nahá v posteli.

"Nejlepší vynález lidstva? Není to oheň, kolo nebo předkrájený chleba. Je to nepochybně a nezvratně matrace. Jsem přesvědčená, že to je opravdový důvod, který stojí za tím, proč dnešní lidé žijí déle. Krása a vtip středního věku se velmi rychle ztratí, pokud nemáte k dispozici pohodlné místo, na němž by si vaše kosti odpočinuly," napsala k fotografii na Instagramu šestapadesátiletá Pořízková.

Jeden z fanoušků na její nový postelový snímek reagoval slovy: "Myslím si, že jsi úžasná. Nicméně jsem naprosto přesvědčený, že hladovíš po pozornosti a že obdiv, jaký si zasloužíš, dostáváš, jen pokud jsi nahá. Milujeme tě takovou, jaká jsi, i v oblečení." Načež Pořízková odpověděla: "Zveřejňuji příspěvky, abych si získala pozornost. Ale to, co sdílím, jsem já. Ženy ve středním věku o sobě musí dát vědět. Bouchnout rukou do stolu a zakřičet: 'Jsem tady!'"

Česká kráska se v srpnu objevila nahá na titulní straně Los Angeles Magazine a promluvila o tom, že si s přibývajícím věkem začala připadat na společenských akcích přehlížená. Na sociální sítě se od té doby nebojí sdílet fotky bez make-upu a často se fanouškům svěřuje s problémy.

V létě si založila účet na sociální síti TikTok, kterou si oblíbily především děti a náctiletí. Představila se videem, v němž předvedla tanec v bikinách se zvířecím vzorem a mnohým vytřela zrak. Parťačky jí ve videu dělaly neteře Georgia a Astrid, které si se slavnou tetou padly do oka.

