Stav moderátorky Báry Tlučhořové, známé z Rádia Kiss, se podle informací z jejího okolí v posledních týdnech výrazně zhoršil. Před lety veřejně oznámila, že bojuje s nádorem na mozku. Po operacích a náročné léčbě to chvíli vypadalo, že nemoc ustoupila, jenže na podzim se podle blízkých vrátila – a tentokrát v mnohem těžší podobě.
Moderátorka Rádia Kiss Bára Tlučhořová, která před lety oznámila boj s nádorem na mozku, je podle informací ze sbírky Znesnáze ve velmi vážném stavu. O nepřetržitou péči se stará její maminka, která kvůli tomu nemůže pracovat, a rodině pomáhají i bývalí kolegové. Veřejná sbírka má ulehčit náklady na základní potřeby, paliativní péči i podporu tříletých dvojčat.
O tom, jak vážná situace je, píše její kamarádka přímo na stránkách sbírky Znesnáze. „Barušky stav je velmi vážný a každým týdnem se zhoršuje. V posledních dnech už nechce ani příliš mluvit. Péče o ni je nákladná a rodina má velmi omezené finanční možnosti – sotva stačí na jídlo a základní životní potřeby,“ uvádí.
Podle zveřejněných informací se Bára už sama nedokáže posadit ani postavit, navíc má výrazné potíže s jídlem a pitím. Nepřetržitou péči o ni zajišťuje její maminka Blanka, která kvůli tomu musela opustit práci a je s dcerou čtyřiadvacet hodin denně.
Rodině pomáhají i bývalí kolegové z Rádia Kiss, kde Tlučhořová moderovala ranní vysílání zhruba deset let. Podle dostupných informací se skládají například na nájem a snaží se rodině ulevit aspoň od základních výdajů. Smyslem veřejné sbírky je pak pomoci pokrýt každodenní náklady a zároveň myslet i na její malé děti – maminka je totiž i dvojčátek (3).
„Vím, že život Barušce bohužel již žádná léčba nezachrání. Cílem sbírky je proto alespoň ulehčit život její mamince, snížit její starosti a zajistit základní potřeby. Výtěžek sbírky pomůže hradit jídlo, drogerii, hygienické pomůcky a také náklady na paliativní péči. Je také třeba finančně podpořit dvojčátka,“ dodává kamarádka moderátorky. Sbírka mezitím výrazně překročila původní cíl – na účtu je aktuálně téměř 1,3 milionu korun, což je více než čtyřnásobek plánované částky. Peníze mají podle organizátorů pomoci především s péčí, běžným fungováním domácnosti a zajištěním základních potřeb pro rodinu v situaci, která je pro všechny nesmírně těžká.