Nadávky, násilí a podvody. Blízcí popisují vztah Brzobohatého a Kuchařové

Už několik dní rezonuje mediálním prostorem spor mezi bývalými manžely Taťánou Kuchařovou a Ondřejem Brzobohatým. Hudebník obvinil modelku z toho, že to byla právě ona, kdo tisku poskytl celé znění žaloby, jíž se domáhá anulace jejich církevního sňatku. Ve zmíněném dokumentu vytahuje Kuchařová detaily z jejich intimního života, včetně záliby Brzobohatého v převlékání za ženu.

Na to ale okamžitě reagovaly zástupy hudebníkových blízkých, kteří mu vyjadřují podporu. Na dokreslení toho, jak to mezi bývalými manželi vypadalo, někteří také zveřejnili vlastní zážitky, které s dvojicí měli. A pro Kuchařovou to nevyznívá zrovna pozitivně.

Jedním z reagujících je Ondřejův blízký přítel Jakub Malík, který na Instagramu popsal, jak se Taťána za dobu manželství chovala. "Bratře! Jsem zděšen z toho, co se to zase děje. Rád bych ti vyjádřil podporu celé mé rodiny a taky mi dovol, abych uvedl pár příkladů, kdy jsem se utvrdil v tom, že jsi skutečný chlap a gentleman, jak se sluší a patří. Vzpomínám na to, kdy tvá bývalá manželka ti dokázala jen tak z metru hodit vidličku do tváře! A i přesto jsi ji dokázal opilou odnést do postele a postarat se o ni," začal svůj popis jejich soužití, ve kterém podle Malíka Kuchařová svého muže terorizovala.

"Vzpomínám na to, jak jsem byl s mou rodinou na vašem obnovení slibu a druhý den vyrazil do Chorvatska pouze s tvou bývalou ženou a několika kamarády. Ty jsi tehdy musel z Mikulova zpět do Prahy na koncert a dorazil za námi až za dva dny. Po tvém příjezdu jsme všichni jeli na večeři a tam se T. dozvěděla, že jsme tě navštívili o Vánocích, abys nebyl 'sám'. (T. tehdy odletěla na dovolenou k moři bez tebe). A pak začalo peklo. Ty nejhrubší nadávky vůči tobě… A to pouze za to, že jsi na Vánoce chtěl mít kolem sebe lidi, které máš rád a kteří mají rádi tebe! (…) Vzpomínám na to, jak jsme byli na kolech a ty jsi za námi přijel později kvůli práci. Svou ženu jsi přivítal pusou a krásným prstenem. Reakce byla tehdy velmi zajímavá… 'ale takový už přece mám'," pokračuje Malík s tím, že takových historek má v zásobě víc než dost.

Kuchařová s tím, co Malík napsal, nesouhlasí. "To, co jeho kamarád píše, není pravda. A nemám ani potřebu to jakkoliv uvádět na pravou míru," napsala do redakce Super.cz.

Není to ale zdaleka jediné obvinění, které se na hlavu Kuchařové sneslo. Přisadila si i Ondřejova sestra, Rola Brzobohatá. Ta pro změnu obvinila Taťánu z podvodu, kdy měla práci svého bývalého manžela vydávat za vlastní. "Jsem ráda, že jsi tentokrát nemlčel a ozval ses, bylo na čase. Doufám, že ti stihla poděkovat za knížku, kterou si za ni celou napsal, a 'její' proslovy do OSN," napsala Brzobohatá a naznačila tak, že se Kuchařová celu dobu chlubila cizím peřím.