Lucie Vondráčková už se rozhodně nehrne do dalšího vztahu za každou cenu. Po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem měla po boku další známé muže, poslední vztah se zápasníkem Zdeňkem Polívkou ale skončil a herečka si teď užívá život bez partnera.
Na Vondráčkovou si muži netroufají. Zpěvačka prozradila, proč jí život bez chlapa vyhovuje
Dalšího chlapa už si do života jen tak nepustí. Lucie Vondráčková má za sebou manželství, které skončilo bouřlivým rozchodem, i několik dalších románků. Teď ale obrátila list a samota jí evidentně svědčí.
„Samotu nezažívám. Mám dva syny. Ale předtím, než se narodili, jsem byla vždycky taková lidská samotářka,“ přiznala. Vadilo jí také, že jí média v minulosti často přisuzovala vztahy s muži, se kterými ve skutečnosti nic neměla. Dnes už podobné spekulace tolik neřeší.
Nového partnera rozhodně nehledá, ostatně málokdy ji prý nějaký muž osloví. „Oni si na mě málokdy troufají. Ale když už seberou odvahu, tak mají ode mě pár plusových bodů,“ prozradila s úsměvem. „Je ale fakt, že po čtyřicítce vidíte varovné signály velice jasně. A když se rozhodnete je ignorovat, sletíte na hubu později a z poněkud větší vejšky,“ řekla bez obalu.
A nejsou to jen planá slova, zpěvačka dobře ví, o čem mluví. Za sebou má totiž několik nevydařených vztahů. Nejdůležitější bylo bezpochyby manželství s hokejistou Tomášem Plekancem. Vzali se v roce 2011 a společně vychovávali syny Matyáše a Adama. Po letech v Kanadě ale přišel v roce 2018 rozchod a o rok později rozvod, který se neobešel bez vleklých soudních sporů týkajících se péče o děti.
Po rozpadu manželství dala Vondráčková šanci několika dalším mužům. V roce 2021 to byl vztah s moderátorem Petrem Vojnarem, který ale neměl dlouhého trvání. Později se zamilovala do zápasníka MMA Zdeňka Polívky. Jejich láska trvala přibližně tři roky a pozornost budil mimo jiné i věkový rozdíl osmnácti let. Rozchod oznámil Polívka v prosinci 2025, Lucie ale prozradila, že jejich cesty se rozešly už zhruba o půl roku dříve.
Od té doby Vondráčková opakovaně zdůrazňuje, že je sama a vyhovuje jí to. „Mám se skvěle. Jsem úžasně single. Je to bezvadné. Neměnila bych. Doporučuji to,“ říká bez nadsázky představitelka seriálové Soni. „Ptejte se dvacetiletých holek, ty to zajímá! Já mám skoro dospělé děti, mě už nechte bejt,“ vzkazuje všem, kdo se jí neustále ptají na muže.