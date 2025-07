A co vás tady čeká?

My jsme tady byli s manželem pracovně, já jsem moderovala, on hrál a zároveň jsme si chtěli užít filmy. To se nám podařilo jen z části, protože boj o lístky propukl v plné síle. Ale viděli jsme Přelet nad kukaččím hnízdem a to bylo strašně silné. Především začátek, kdy Michael Douglas mluvil o tom, jakým způsobem co by producent nebo spoluproducent toho filmu přemýšlel o výběru režiséra, což padlo nakonec na Miloše Formana. Bylo strašně hezké vidět ten film, protože já jsem ho nikdy neviděla na takhle velikánském plátně a v takové atmosféře. Takže to bylo super. A dneska se chystáme na Duchoně. To bude určitě taky fantastické. Už jsme o tom hodně slyšeli a myslím si, že to bude taky parádní zážitek.