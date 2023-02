"Na tom vleku nepojedu," stěžuje si herečka Tereza Ramba, kterou manžel učí lyžovat

"Čau lide! Dávám vám sem tohle video, i když je to trapas jak šulin. Ale mám vás ráda. A chci abyste se taky trochu pobavili cizím neštěstím," napsala herečka Tereza Ramba k příspěvku na Instagramu. Ve zveřejněném videu, které natočil její manžel, akrobat Matyáš Ramba, se herečka pokouší sjet mírný kopeček na lyžích.

Přestože je vidět, že se Ramba bojí, nevzdává to a její manžel její snahu odměňuje velkým povzbuzováním a chválou. V půli kopce jí ale přece jen došly síly a rozhodla se zastavit. Na manželovi se pak dožadovala občerstvení v podobě sladkostí tak, jak je to u jejich staršího dítěte, syna Mikoláše. "Na tom vleku nejedu," pronesla ještě v záběru poté, co jí manžel prozradil, že ji čeká další jízda.

"Ps: moje tříletý dítě lyžuje a plave líp než já, protože má tátu borce. A tak jsem se rozhodla, že já nebudu sedět dole a pít horkou hrušku a koukat se, jak celá rodina září na sjezdovce, jenom proto, že neumím lyžovat. Dejte mi 4-5 zim. Ramba mě to naučí!" dopsala ještě k videu s humorem sobě vlastním herečka.