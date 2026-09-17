Ve velké obřadní síni strašnického krematoria v Praze ve středu proběhlo poslední rozloučení se zpěvákem a muzikantem Richardem Tesaříkem. Hudebník, který zemřel 6. září ve věku 80 let, podlehl vážné nemoci. Podle dostupných informací bojoval s rakovinou, jeho rodina však podrobnosti o zdravotním stavu nezveřejňovala. V zaplněné síni se sešla řada Tesaříkových kolegů a přátel, mezi nimi Ivan Hlas, Ondřej Hejma, Ondřej Soukup, Marie Rottrová nebo Michal Prokop. „Odešel po indiánsku, jak to vždycky uměl. Oznámil, že za tři dny odejde za svým bráchou,“ řekl ve smuteční řeči Tesaříkův syn Štěpán. Při obřadu zazněla reprodukovaná hudba i živá muzika v podání členů Yo Yo Bandu.
Na pohřbu Richarda Tesaříka padla slova, která fanouškům berou poslední naději
Na pohřbu Richarda Tesaříka se vzpomínalo na jeho humor, nezaměnitelný chraplák a obrovskou energii, kterou po celá desetiletí vdechoval skupině Yo Yo Band. Právě během posledního rozloučení však padla slova, která fanouškům definitivně berou naději na další koncerty. Odchodem frontmana podle všeho končí celá jedna významná éra české hudební scény.
A právě nad legendární kapelou se po smrti jejího frontmana vznášel velký otazník. Richard Tesařík byl jednou z jejích hlavních tváří a společně s bratrem Vladimírem stál u jejího zrodu. Na otázku, zda bude Yo Yo Band fungovat dál, nyní odpověděl hudebník Michal Prokop. „Ne, v žádným případě,“ řekl Blesku. „Já vím, že se to dělá, že kapely mají tendenci pokračovat dál bez svého lídra, ale myslím, že je to nesmysl. A že by se to dělat prostě nemělo,“ dodal přesvědčeně. Podle něj by pokračování bez Tesaříka postrádalo smysl.
Stejný názor má také Hana Petřinová, která dělala Yo Yo Bandu čtyřicet let manažerku. „Jestli to je úplný konec, nevím, ale bez Richarda a jeho charakteristického hlasu si to dál nedovedu představit…“ naznačila CNN Prima News. Richardův odchod tak zřejmě znamená nejen konec jedné životní etapy, ale možná také definitivní tečku za kapelou, která se nesmazatelně zapsala do historie české hudby. Její hity jako Rybitví, Karviná nebo Jedem do Afriky znaly celé generace posluchačů.
Na Richarda Tesaříka ale jeho kolegové vzpomínají především s úsměvem. „S Richardem byla celý život legrace,“ řekl na pohřbu písničkář Ivan Hlas. Marie Rottrová zase připomněla jeho jedinečný smysl pro humor. „Bavilo mě, jak přenášel ten humor z muzikantských šaten do svých textů. Jeho Yo Yo Band byla totálně pozitivní kapela, která mě vždycky skoro donutila k tanci,“ zavzpomínala zpěvačka. Právě energie, nadhled a nezaměnitelný hlas z něj udělaly osobnost, na kterou se v české hudbě jen tak nezapomene.