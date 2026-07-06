Když se herce Madse Mikkelsena ptali, jestli může alkohol herci pomoci, představitel hlavního hrdiny ve filmu Chlast odpověděl: „Na natáčení Chlastu jsme nepili. Rozhodli jsme se tak, protože by se to jinak vymklo kontrole. Třeba hudebníkům nebo spisovatelům může alkohol pomoct s inspirací. Stejně tak si dovedu představit, že by herci mohli pod vlivem alkoholu experimentovat v jedné scéně, ale určitě ne v celém filmu.“
Na place se sotva drželi na nohou: Herci, kteří si práci zpestřili drogami nebo alkoholem
Dobrý herec musí umět zahrát i opilce. Protože opilý herec často nezahraje vůbec nic. Přesto se čas od času najdou tací, kteří ve stavu povznešeného vědomí hrát zkusí. Někdo záměrně, jiný prostě proto, že se večírek protáhl do brzkých ranních hodin.
Alkohol během stand-up vystoupení odmítá i herec Tomáš Matonoha. „V tomhle jsem hodně konzervativní, protože mám dost kolegů, kteří se, jak já říkám, vychlastali z jeviště pryč. V určitý moment se prostě nedokázali rozhodnout. Jsem na tohle opravdu velmi přísný a opilý stand-up komik je něco nepřípustného. To řemeslo je tak náročné, že člověk musí naprosto přesně fungovat. Není to tak, že se opije, uvolní se a jde mu to lépe,“ vysvětlil.
A obdobně se vyjadřuje i Bolek Polívka, který v souvislosti s hraním (nejen v opilosti) připomíná větu sira Laurence Oliviera: „A nestačilo by to zahrát?“
V naší galerii ovšem najdete herce, kteří se naopak přiznali, že pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek hráli.
Kateřina Brožová
Herečka Kateřina Brožová se opila během natáčení filmu Stav ztroskotání (1983). „Byla to moje první zkušenost nejen s filmováním, ale i se sjížděním řek,“ ocitoval herečku server Dáma.cz. Kateřině Brožové bylo tehdy 15 let a ve filmu o partě vodáků se objevila po boku začínajících kolegů Sagvana Tofiho, Michala Suchánka, Martina Zounara, Filipa Renče a Michaely Jílkové. Hned první den se konal večírek, během nějž se Kateřina spolu s kamarádkou opila. Ráno z nich měl štáb legraci. „Smáli se nám i v kostymérně. A posmívali se i během natáčení záběrů na pramicích. Dovedete si určitě představit, jak nám na řece v pohupujících se loďkách bylo,“ přiznala Kateřina.
Kateřina Brožová
Herečka Kateřina Brožová se opila během natáčení filmu Stav ztroskotání (1983). „Byla to moje první zkušenost nejen s filmováním, ale i se sjížděním řek,“ ocitoval herečku server Dáma.cz. Kateřině Brožové bylo tehdy 15 let a ve filmu o partě vodáků se objevila po boku začínajících kolegů Sagvana Tofiho, Michala Suchánka, Martina Zounara, Filipa Renče a Michaely Jílkové. Hned první den se konal večírek, během nějž se Kateřina spolu s kamarádkou opila. Ráno z nich měl štáb legraci. „Smáli se nám i v kostymérně. A posmívali se i během natáčení záběrů na pramicích. Dovedete si určitě představit, jak nám na řece v pohupujících se loďkách bylo,“ přiznala Kateřina.
Josef Zíma
Herec a zpěvák Josef Zíma zavzpomínal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka na natáčení pohádky Princezna se zlatou hvězdou, která ho v roce 1959 proslavila. „Tu scénu, kde se potkám v zahradě s princeznou… to jsem byl ožralej. To se mi narodila v noci dcera, a tak jsem jako slušný člověk nespal tu noc. Maskéři pak ráno měli co dělat. A ten hlas byl o nějakých pět tónů dole. No, vychlastanej,“ uvedl mimo jiné Zíma.
Margot Robbie
Její role ve filmu Martina Scorseseho Vlk z Wall Street vyžadovala intimní scénu s Leonardem DiCapriem. Margot Robbie z toho byla tak nervózní, že se posilnila několika panáky, aby se uklidnila. „Nebudu lhát, před tou scénou jsem si dala pár panáků tequily, protože jsem byla nervózní – velmi, velmi nervózní," cituje herečku CNN.
Jiří Macháček
Zákulisí natáčení filmu Samotáři, ve kterém zazářil Jiří Macháček v roli zhulence, poodhalil pro Aktualně.cz režisér filmu David Ondříček: „Na castingu si Jirka párkrát popotáhl a zjistili jsme, že když se hodně zhulí, tak už hrát nemůže. Když se ale zkouřil jen tak lehce, tak se do své postavy dostal skvěle. Rekvizitářům jsem tím pádem řekl, že budu pro jednoho herce potřebovat trávu, a setkal jsem se s tak profesionální přípravou, jakou jsem do té doby u filmu neviděl. Nachystali mi všechny možné druhy a já jsem si rychle uvědomil, že budu muset kouření trávy na place všem kromě Jirky zakázat. Ostatní si totiž pochopitelně říkali, že když ji kouří Jirka, tak oni můžou taky.“
Robert Pattinson
Robert Pattinson prozradil, že na konkurz filmové ságy Stmívání přišel pod vlivem drog a choval se velmi podivně. Na filmaře tím ovšem zapůsobil a získal tak roli "emo" upíra, která mu vynesla velkou popularitu. Své postavě dal co proto i ve filmu Maják, kde hrál spolu s Willemem Dafoem. "V podstatě jsem byl celou dobu v bezvědomí. Bylo to šílené. Strávil jsem spoustu času tím, že jsem zvracel nebo močil," řekl Pattinson o svém hlubokém ponoru do role.
Jack Nicholson
Informace, že při práci na filmu Bezstarostná jízda (1969) Jack Nicholson vykouřil během natáčení scény u táboráku 155 jointů, se ukázala jako fáma. Nicholson k tomu řekl: „To je trochu přehnané. Ale je pravda, že pokaždé, když se natáčel nový záběr, jsem si dostal jointa.“ Nicholson dále prozradil, že měl původně v úmyslu hrát jako střízlivý „sjetého“. Psychoaktivní látka v marihuaně ale jeho plán změnila, takže „zhulený“ musel hrát střízlivého, což byla velká výzva i pro herce jeho formátu.
Billy Bob Thornton
Po letech popírání Billy Bob Thornton v roce 2019 přiznal, že při natáčení filmu Santa je úchyl, konkrétně ve scéně z obchoďáku, byl opilý. „K snídani jsem vypil asi tři skleničky červeného vína… Pak jsem přešel na vodku a brusinkový džus a pak jsem si dal pár piv. Když došlo na natáčení, už jsem skoro nevěděl, že hraju ve filmu,“ řekl herec v rozhovoru pro Entertainment Weekly.
Olivia Wildeová
Při natáčení filmů se skutečný alkohol v drtivé většině nepodává, ale když pracujete na nezávislé komedii o vztahu dvou pracovníků pivovaru, jede se naostro. Olivie Wildeová, představitelka jedné z hlavních rolí ve filmu s příznačným názvem Kámoši až na dno lahve (2013), k tomu pro časopisu People řekla: "Celý film jsme byli opilí, protože to bylo opravdové pivo, protože pivo na tom place bylo levnější než voda a protože jsme natáčeli v pivovaru."
Robert Downey Jr.
Alkohol, drogy, kriminál. Robert Downey Jr. měl hodně divoké období. Přesto to s ním tvůrci tehdy nejúspěšnějšího seriálu Ally McBealová zkusili a obsadili ho do 4. řady. Sledovanost rázem vyskočila, diváci ho milovali. Jenže zase nevydržel bez drog a ze seriálu ho nakonec vyhodili. Když pak v roce 2003 natáčel film Gothika, ve smlouvě bylo, že pokud během natáčení začne brát drogy, přijde o 40 procent mzdy. Pokud by film kvůli němu nemohl být dotočen, Downey by zaplatil veškerý ušlý zisk. Od té doby je každopádně čistý.
Daniel Radcliffe
Během závěrečných dílů potterovské série se představitel titulního hrdiny potýkal se závislostí na alkoholu. "Můžu upřímně říct, že jsem při práci na Harrym Potterovi nikdy nepil. Ale je pravda, že do práce jsem chodil ještě opilý. Je spousta scén, kde jsem prostě mimo," řekl v roce 2012 Radcliffe, který abstinuje od roku 2010.
Woody Harrelson
Woody Harrelson vyměnil svou oblíbenou marihuanu za alkohol při natáčení scény ve filmu Neslušný návrh (1993). "Měl jsem tam jednu scénu, kde jsem měl být opravdu opilý a zpochybňovat lásku Roberta Redforda k Demi Mooreové, která hrála moji partnerku. Tak jsem si řekl, že se opravdu opiju, abych byl co nejautentičtější. Ale nebyl to vůbec příjemný zážitek," uvedl herec.
Nicolas Cage
Ve filmu Opustit Las Vegas hraje Nicolas Cage muže, který před problémy utíká do blyštivého světa Las Vegas a k alkoholu. Jeho výkon byl natolik přesvědčivý, že za něj dostal Oscara. V jednom rozhovoru pak přiznal: "Nikdy nepiju, když hraju, ale tady jsem do některých scén chtěl zakomponovat skutečné pití… Takže třeba scénu, jak vyšiluju v kasinu, jsem hrál opravdu opilý."
Matthew Perry
Jedné z hlavní postav seriálu Přátelé, minulý rok zesnulému Matthewu Perrymu, se závislost na omamných látkách a alkoholu vymkla z rukou. V sedmé a osmé řadě seriálu to bylo poznat i na jeho zevnějšku. "Rád bych upřesnil, že jsem sice měl během natáčení v krvi určité látky, ale nebyl jsem již pod jejich přímým vlivem. Buď jsem měl dojezd, nebo kocovinu. Pravdou ale je, že to bylo čím dál horší a už se mi nedařilo se vymlouvat. Nemohl jsem nadále závislost skrývat, a tak se o ní všichni dozvěděli," vysvětlil herec.
Carrie Fisherová
Carrie Fisherová, představitelka princezny Leiy v sérii Star Wars, přiznala, že když natáčela díl Impérium vrací úder (1980), jeden den byla spolu se svým hereckým kolegou Harrisonem Fordem na place dost mimo. Celou noc totiž oba probděli ve společnosti Rolling Stones. "Vůbec jsme nešli spát, takže jsme ani neměli kocovinu - my byli stále ještě opilí," řekla herečka pro Daily Beast.
Beatles
Když Beatles natáčeli film Help!, neměli to s nimi filmaři jednoduché. Údajně kouřili tolik marihuany, že odpoledne se toho obvykle už moc neudělalo. Paul McCartney přiznal, že bylo téměř nemožné natočit úplně jednoduchou scénu, protože se vždycky alespoň jeden z členů kapely smál a kazil tak záběr.