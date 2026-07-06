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Na place se sotva drželi na nohou: Herci, kteří si práci zpestřili drogami nebo alkoholem

Herec a zpěvák Jiří Macháček
Herec a zpěvák Jiří MacháčekFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Herec a zpěvák Jiří Macháček
Herec a zpěvák Jiří MacháčekFoto: Aktuálně.cz – Lukáš Bíba
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Dobrý herec musí umět zahrát i opilce. Protože opilý herec často nezahraje vůbec nic. Přesto se čas od času najdou tací, kteří ve stavu povznešeného vědomí hrát zkusí. Někdo záměrně, jiný prostě proto, že se večírek protáhl do brzkých ranních hodin.

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Když se herce Madse Mikkelsena ptali, jestli může alkohol herci pomoci, představitel hlavního hrdiny ve filmu Chlast odpověděl: Na natáčení Chlastu jsme nepili. Rozhodli jsme se tak, protože by se to jinak vymklo kontrole. Třeba hudebníkům nebo spisovatelům může alkohol pomoct s inspirací. Stejně tak si dovedu představit, že by herci mohli pod vlivem alkoholu experimentovat v jedné scéně, ale určitě ne v celém filmu. 

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Alkohol během stand-up vystoupení odmítá i herec Tomáš Matonoha. „V tomhle jsem hodně konzervativní, protože mám dost kolegů, kteří se, jak já říkám, vychlastali z jeviště pryč. V určitý moment se prostě nedokázali rozhodnout. Jsem na tohle opravdu velmi přísný a opilý stand-up komik je něco nepřípustného. To řemeslo je tak náročné, že člověk musí naprosto přesně fungovat. Není to tak, že se opije, uvolní se a jde mu to lépe,“ vysvětlil.

A obdobně se vyjadřuje i Bolek Polívka, který v souvislosti s hraním (nejen v opilosti) připomíná větu sira Laurence Oliviera: A nestačilo by to zahrát?

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V naší galerii ovšem najdete herce, kteří se naopak přiznali, že pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek hráli.

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Kateřina Brožová

Kateřina Brožová žena
Kateřina BrožováFoto: ČTK

Herečka Kateřina Brožová se opila během natáčení filmu Stav ztroskotání (1983). Byla to moje první zkušenost nejen s filmováním, ale i se sjížděním řek, ocitoval herečku server Dáma.cz. Kateřině Brožové bylo tehdy 15 let a ve filmu o partě vodáků se objevila po boku začínajících kolegů Sagvana Tofiho, Michala Suchánka, Martina Zounara, Filipa Renče a Michaely Jílkové. Hned první den se konal večírek, během nějž se Kateřina spolu s kamarádkou opila. Ráno z nich měl štáb legraci. Smáli se nám i v kostymérně. A posmívali se i během natáčení záběrů na pramicích. Dovedete si určitě představit, jak nám na řece v pohupujících se loďkách bylo, přiznala Kateřina.

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