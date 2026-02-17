Z televizních obrazovek bývalá Miss Monika Leová před několika lety zmizela. Nyní je maminkou dvou dětí a spolu s manželem žijí na venkově. Velmi aktivní je ale na Instagramu, kde nejen soukromým životem, ale také vtipně natočenými placenými spolupracemi baví sledující. To a občasný návrat do role modelky jí dle jejích slov stačí a návrat do šoubyznysu prý neplánuje.
„Na moderování už se necítím a v Praze žít nechci,“ říká o svém živote Monika Leová
Monika Leová se dostala do povědomí veřejnosti v roce 2013, kdy zabodovala v soutěži Miss. Po televizní kariéře moderátorky se před pár lety stáhla do ústraní.
„Nějak jsem si na tu moderátorku odvykla a už se v tom prostě necítím,“ říká s tím, že na skok se vrátit k modelingu je pro ni daleko příjemnější. Nechybí jí ani život v hlavním městě, který vyměnila za dům, kde vyrůstala a kde nyní žije nejen s manželem a dětmi, ale také s babičkou. „Jet do Prahy je pro mě událost. Teď jsem si udělala výlet a zůstala jsem přes noc a to je pro mě slast. Prahu miluju, ale jak žijeme na vesnici, tak už jsme si odvykli. Ale mám tady spoustu kamarádů a strašně ráda se sem vracím – pracovně i soukromě,“ řekla Monika v rozhovoru pro iDnes.
Výhody života mimo velkoměsto vidí hlavně v klidu a prostoru pro děti. „V Praze si neumím představit život s dětmi. Věřím, že jsou tady lidi spokojení, ale my potřebujeme tu zahradu, abych na děti pořád nemusela stoprocentně dohlížet,“ rozvyprávěla se maminka dcery Mii a syna Maxe. Kromě toho, že je stále na rodičovské a vydělává si díky spolupracím na Instagramu, má ještě jednu práci. A tou je obsluhovaní v rodinné restauraci, kterou si otevřel její otec.
„Do rodinné restaurace chodím hodně často, možná až příliš. Protože mě to vlastně nesmírně baví a taky mi tam nesmírně chutná, což je vlastně moje výplata. Chodím tam v podstatě odpočívat. To znají asi všechny maminky na mateřské, že změnit prostředí je takový motor,“ pochvaluje si Leová. S dětmi také rádi cestují a byla by ráda, aby poznali také Vietnam, kde má Monika půlku své rodiny. S řečí svého otce má ale trochu problém. „Já rozumím, když na mě někdo mluví takovou pomalou, jednoduchou vietnamštinou, ale když na mě někdo spustí plynule, tak to se ztrácím,“ dodává se smíchem.