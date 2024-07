Na hausbótu Heleny Vondráčkové se ukrývala zmije. Zasahovat museli i hasiči

Čtvrteční ráno Heleny Vondráčkové se neslo ve znamení nečekaného stresu. Na jejím hausbótu na Slapech se totiž z ničeho nic objevil přes půl metru dlouhý had. Podle všeho se jednalo dokonce o zmiji, což je jediný jedovatý had u nás.

"Máme tady kamarády, kteří si hada všimli, jak se plazí kuchyní. Okamžitě jsme všichni byli v pohotovosti, hlavně tedy naše fenka Jessie," popisovala vylekaná zpěvačka deníku Blesk. "Ona se pak odplazila pod sedačku, takže jsem zavolala hasiče, kteří nám přijeli pomoci."

Hadovi se zjevně na hausbótu líbilo, jelikož se usadil přímo v gauči. Kdyby si ho nevšimli již dřív, patrně by ani tak brzy nezjistili, že je vůbec tam. "Museli jsme tu sedačku rozebrat, aby se k ní dostali," řekla Vondráčková. "Měli své nástroje, kterými ji po několika minutách dostali do kýble, který překryli igelitem. No a pak ji vypustili do přírody. Ještě teď se klepu při pomyšlení, co se mohlo stát."

"Takové probuzení jsme nikdo nečekal. Přeji všem, aby tohle zažít nemuseli," uzavřela své vyprávění roztřeseně zpěvačka s tím, že hasičům z Příbrami a z Hříměždic děkuje. Ačkoli ti vedli diskusi, jestli se náhodou nejednalo jen o užovku, nakonec se prý spíš přiklonili k názoru, že na hausbótu byla opravdu spíš opravdu velká zmije.