Modelka Simona Krainová se nikdy netajila tím, že si z názorů ostatních lidí, kteří ji soudí, nic moc nedělá. Nyní se ale dostala do situace, která je jí velmi nepříjemná. Útoky na sociálních sítích už nejsou mířeny pouze na ni, ale také na její dva syny – Maxe a Bruna. A to Krainovou rozpálilo do běla a rozhodla se jednat.
Na děti mi nesahejte! Krainová zveřejnila první tvář ženy, která urážela jejího syna
Simona Krainová se rozhodla rázně zakročit proti nenávisti na sociálních sítích. Zatímco kritiku své osoby dlouhá léta přehlížela, útoky na její dva syny už odmítá tolerovat.
Rozhodla se tváře, jména a profese takových lidí zveřejňovat a vystavit je tak podobnému tlaku, jaký vyvíjejí oni na ni a její rodinu. „Nechtěla jsem to nikdy dělat, ale moje trpělivost právě přetekla. Myslím si, že šíření negativní energie nikomu nic dobrého nepřinese. Ale možná už nastal čas přestat dělat, že to neexistuje! Otevírám tady nové okénko. Okénko reality,“ napsala modelka k prvnímu profilu, který na svých sociálních sítích uveřejnila.
„Budu vám postupně ukazovat, kdo jsou lidé, kteří mají potřebu psát odporné, vulgární a ponižující komentáře. Nejen mně ale i mým dětem, třeba pod obyčejnou fotku z rodinného výletu. Dnes začnu jedním případem, který mě překvapil nejvíc. Žena, která pracuje s dětmi. PANÍ UČITELKA A MATKA! Na svém profilu sdílí krásné vzkazy od svých žáků a buduje obraz laskavého člověka. Přesto napsala komentář na adresu mého syna, který jí nikdy nic neudělal, že byl natolik odporný, že ho odmítám zveřejnit. Ne proto, že bych se bála. Ale proto, že moje děti si nezaslouží, aby se podobná slova šířila dál,“ rozohnila se matka dvou dospívajících synů.
„Dnes tedy zveřejním pouze její identitu. Podívejte se jí do tváře. Možná právě ona učí vaše děti!. Kritiku snesu. Co ale nikdy nebudu tolerovat, jsou útoky na děti. Když člověk, který pracuje s dětmi, dokáže veřejně napsat komentář, za který by se většina slušných lidí styděla, považuji to za naprosto nepřijatelné. Takové jednání podle mě vyvolává vážné otázky o tom, jestli je vhodná pro práci s dětmi. Nechci tady nikoho lynčovat. Ale je čas, aby anonymita na sociálních sítích skončila! Pokud má někdo odvahu veřejně urážet, ponižovat a šikanovat cizí děti, měl by nést odpovědnost za svá slova,“ zamýšlí se Krainová, která své sledující informovala, že má vše uložené a ona rozhodně nebude váhat zapojit i právníka či policii.
„Možná je čas přestat chránit ty, kteří se schovávají za klávesnici, a začít chránit ty, kteří jsou jejich terčem. A pokud někdo zastává profesi, ve které vychovává nebo vzdělává děti, měl by podle mě být jeho standard chování ještě vyšší než u ostatních. Protože způsob, jakým mluví o cizích dětech, něco vypovídá o jeho charakteru. A ponižování a nenávist vůči dětem nejsou názorem. Jsou to hranice, které by civilizovaná společnost neměla tolerovat. Tohle je obyčejná lidská špína. Pojďme přestat omlouvat dospělé za chování, za které by se styděly i děti. Já mlčet odmítám!“ zakončila svůj rozčilený příspěvek.
Podpory se jí dostalo nejen od obyčejných sledujících, ale i od několika veřejně známých žen, které dobře ví, o čem modelka mluví. „Správně děláte, děti jsou no go zóna!“ napsala spisovatelka Radka Třeštíková, která sama na sociálních sítích čelí velkému tlaku. „A právě tito lidé by měli jít příkladem našim dětem! Smutné,“ přidala svůj komentář Michaela Ochotská.
VIDEO: „Na ženy ve veřejném životě se uplatňuje nespravedlivé měřítko více než na muže,“ říká britský velvyslanec Matt Field.
Zdroj: Instagram Simony Krainové