Ornella Koktová se po čase znovu rozpovídala o Radku Kašpárkovi. Jejich vztah přitom ještě před několika měsíci pořádně živil média. Influencerka tehdy ostře zkritizovala jeho restauraci a slavný šéfkuchař si její slova nenechal líbit. Nakonec ale Kašpárek pozval Ornellu na degustační menu a po osobním setkání oba zakopali válečnou sekeru. Nyní Ornella v podcastu přiznala, že k pohlednému kuchaři má přece jen o něco blíž, než by možná sama čekala. A dokonce trochu žárlila na jeho novou partnerku.
„Myslela jsem, že zůstane na ocet.“ Ornella Koktová promluvila o nové lásce Radka Kašpárka
Mezi Ornellou Koktovou a Radkem Kašpárkem to v minulosti pořádně jiskřilo – a jejich vztah dokonce doprovázely spekulace o románku. Nyní influencerka promluvila o jeho nové partnerce a přiznala pocity, které možná sama nečekala.
„Jeho pozvání byl opravdu vstřícný krok, a vlastně napůl vznikl i z toho důvodu, že jsem v době covidu Radkovi pomáhala sdílet mezi lidi jeho charitativní sbírku. Tehdy jsme plánovali večeři, ale co vám budu… covid, porody, čas, práce… Každopádně tento večer se povedl naprosto skvěle. Celé menu byl jeden velký zážitek překvapivých chutí, zajímavých kombinací a hlavně harmonie. Moc ti, Radku, děkuju, a to i za zajímavou konverzaci a společnost…sice tvrdíš, že tě žádná múza ještě nepolíbila… ale opak je pravdou," popsala tehdy jejich setkání.
Okamžitě se tak objevily spekulace o tom, že je mezi nimi něco víc. To si myslela i Kašpárkova exmanželka Andrea. Napřed prý kontaktovala samotnou Ornellu a následně i jejího muže. „Ona pak začala vypisovat mýmu Pepovi ve smyslu ‚Bůh ví, co mezi nimi je a není, a máte se na co těšit. Oni vám ještě ukážou.‘ Pepa řekl, že se moc těší. Naštěstí to bere s humorem,“ svěřila se před časem Koktová Agátě Hanychové v jejich již neexistujícím podcastu.
Nyní se ve vlastním projektu ke Kašpárkovi vrátila. K tomu ji přimělo to, že šéfkuchař před pár dny veřejně představil svou novou partnerku. „Vlastně mě to překvapilo, protože jsem si myslela, že Radek bude na ocet navždy,“ přiznala Ornella v pořadu Ornella on air. „Máte taky někdy pocit, že když jste někdy s někým koketovaly a prostě to nevyšlo, tak ti lidi by neměli v podstatě nikoho mít?“ ptala se řečnicky. Sama přiznala, že když Radek zveřejnil fotografii, na které byly vidět ruce jeho nové partnerky, a přidal k ní píseň, kterou má ráda, jeho novou lásku si v prvních dnech trochu „zošklivila“. „Měla jsem v prvních dnech trochu depresi, že nezůstal na ocet,“ přiznala se smíchem.
Nakonec ale žárlivost vystřídala upřímná radost. „Pak jsem si řekla, ježíšmarjá, já mu to přeju, ať je šťastný, protože vím, že byl hodně osamocený, takže on si zaslouží lásku,“ vysvětlila Ornella. Novou partnerku navíc samozřejmě nemohla nechat bez povšimnutí. „S kamarádkami jsme jí prolustrovaly profil a já musím říct, že ta holka má hrozně hezký oči, a myslím si, že je to fajn,“ dodala. Přiznala tak sice drobný záchvěv žárlivosti, zároveň ale ukázala, že Kašpárkovi nový vztah ve skutečnosti přeje.