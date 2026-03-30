Dnes je podnikatelka Ornella Koktová maminkou tří zdravých dětí, s nimiž prožívá všechny běžné radosti a starosti. Těsně po třetím porodu ale nastaly nečekané komplikace, které ji málem stály život a ze kterých si doživotně nese na svém těle připomínku v podobě jizvy přes celé břicho.
„Myslela jsem, že se neprobudím," říká o operaci a týdnech na JIP Ornella Koktová
Ve svém dokumentárním seriálu Ornella Life je podnikatelka velmi otevřená. Tentokrát se rozhodla zavzpomínat na nejhorší okamžiky svého života, kdy se ocitla na hranici mezi životem a smrtí.
„Po Lili jsem musela na urgentní velkou břišní operaci, protože mi našli nález pod žebry. Nevěděli, co to je, jestli to není rakovina. Hrozně to bolelo. Vůbec jsem se nemohla hýbat, dýchat. Oni pak zjistili, že to je mimoděložní těhotenství, ale úplně extrémně zvláštní, takže mě napsali do učebnic jako takovou raritu,“ odhalila v dokumentu Ornella Life Koktová. Tam také prozradila, že byla týden po císařském řezu velmi rizikovým pacientem a nebylo zcela jasné, zda operaci přežije. „Když mě uspávali, tak mi tekly slzy z očí a říkala jsem si, že to je asi můj konec a mým údělem na tomto světě bylo asi dát ty tři životy,“ vrátila se ke svému strachu, že děti neuvidí vyrůstat.
Čtěte také: „Matka točila porno v sestřině dětském pokoji,“ tvrdí Ornella Koktová
A i když zákrok dopadl dobře, následná rekonvalescence nebyla vůbec jednoduchá a přidaly se další komplikace. „Když mě probudili, tak jsem nemohla dýchat, upadla jsem do bezvědomí, museli mě oživovat a byla jsem dvacet dnů na jipce, měla jsem hrozně moc kapaček, dávali mi morfium, nemohla jsem jíst, nemohla jsem chodit. Když mě postavili, tekla ze mě šíleným proudem krev a já padala na sestřičky, kolabovala,“ popsala hrozivé dny, ve kterých si více než kdy jindy uvědomovala, jak moc jí chybí podpora rodiny. „Bylo mi líto, že nemám mámu, které bych mohla zavolat a říct, že jsem její dítě a že mám tyhle bolístky a že by třeba mohla přijet a postarat se mi o děti,“ říká Ornella, která také vysekla poklonu svému muži Josefu Koktovi, který se skvěle postaral o nejstaršího Quentina, sotva ročního Svena a novorozenou Lili.
Po těžké operaci zůstaly na jejím těle hrozivé jizvy. „Když jsem se z toho dostala, tak mi odhalili tu jizvu, kdy jsem měla rozsekané celé břicho, měla jsem tam železné cvoky a sejmul mě pohled na to, čím muselo mé tělo projít,“ říká podnikatelka, která se nakonec rozhodla pro plastickou operaci. „Šla jsem tedy po čase na plastiku břicha, aby mi dali dohromady jizvu, a jelikož jsem byla rozřízlá, tak mi mohli sešít vnitřně i diastázu,“ říká na kameru s tím, že nebylo jednoduché přijmout, jak její tělo vypadá. „Musela jsem se s tím dlouho srovnávat, ale řekla jsem si, že jsem tak dlouho chtěla tu Lili, že je to taková boží daň. Je to vzpomínka na to, co jsem zažila a že mám Lili,“ uzavřela Ornella, která je vděčná za svou rodinu.