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„My se spolu nenávidíme!“ Jiří Štěpnička měl se synem velmi komplikovaný vztah

Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
Jiří Štěpnička
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Jiří Štěpnička |
Foto: HerminaPress
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Jiří Štěpnička působil jako muž, pro kterého byla rodina důležitá. Doma ale zdaleka nepanovala idyla. Zatímco s dcerou Juditou si byli blízcí, vztah se synem Jakubem poznamenaly dlouholeté spory. Herec se tím nijak netajil a jeho slova o vlastním potomkovi byla překvapivě tvrdá.

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Herec Jiří Štěpnička si zakládal na rodině, v soukromí ale neměl všechno zalité sluncem. Zatímco s dcerou Juditou měl blízký vztah a v posledních letech života se o něj starala, mezi ním a synem Jakubem panovala dlouhodobá nevraživost. „Syn je doktor. My se spolu nenávidíme!“ prohlásil herec nekompromisně. A jejich vztah se bohužel až do smrti neurovnal.

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Štěpnička se netajil tím, že si se synem nerozumí. V rozhovoru pro Blesk v březnu 2025 dokonce vysvětloval jejich rozkol tím, že jsou oba narozeni ve znamení Berana. „Prostě se vzájemně nesnášíme,“ řekl tehdy. Možnou roli hrály v jejich sporu také peníze a byt v Praze, který Jakub zdědil po dědečkovi z matčiny strany, malíři Josefu Říhovi. Herec tvrdil, že syn byt promarnil, do podrobností rodinného konfliktu se ale pouštět nechtěl.

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Přesto by nebylo přesné říct, že mu byl synův osud lhostejný. V březnu 2008 se Jakub pokusil o sebevraždu a skončil v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Otec se tehdy snažil své trápení skrývat. „Nic mi není, jsem úplně v pořádku,“ tvrdil v té době. Lidé z jeho okolí ale popisovali, že ho synova krize hluboce zasáhla a že si jeho zoufalý čin údajně dával za vinu.

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Jejich vztahy se nezlepšily ani v době, kdy se Jakub před čtyřmi lety rozhodl postarat o těžce nemocnou maminku Janu a zajistit jí péči ve zdravotnickém zařízení nedaleko Prahy, kde pracuje. Ani to ale k usmíření s otcem nevedlo. Štěpnička přitom sám přiznával, že nebyl ideálním rodičem. „Nemyslím ani, že jsem byl moc dobrý otec. Rodinu nesmírně ctím, je to pro mě ta největší hodnota, ale že bych se nějak aktivně zapojoval do výchovy, tak to ne,“ řekl v minulosti pro CNN Prima NEWS. Úplně jiný vztah měl herec s dcerou Juditou, která vystudovala práva. Po smrti maminky v roce 2022 mu byla oporou a v závěru života mu pomáhala s péčí i praktickými záležitostmi. Jiří Štěpnička zemřel 11. října 2026 ve věku 79 let.

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Zdroj: BleskCNN Prima NEWS

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