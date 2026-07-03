Příběh manželství Bohuše Matuše začíná připomínat jihoamerickou telenovelu s těmi naprosto nejméně uvěřitelnými dějovými zvraty. Poté, co oba dva v poslední době potvrdili rozpad jejich vztahu, aby následně zpěvák začal litovat a mlžit, se nyní ozvali v podivném společném prohlášení.
„My se milujeme, nenecháme si to od vás zničit,“ otočil nyní Matuš a tvrdí, že je doma vše v pořádku
Ještě před pár dny otevřeně mluvil o rozpadu manželství, odděleném bydlení i o tom, že jeho o třicet let mladší žena chce žít bez něj. Teď ale Bohuš Matuš otočil a společně s Lucií vydal překvapivé prohlášení, v němž tvrdí, že je mezi nimi všechno v pořádku a jejich lásku prý nikdo nerozbije.
Záznam z hlučné restaurace zveřejnil Matuš na svém profilu na Facebooku a sedí na něm vedle své o tři dekády mladší manželky Lucie. Na tu se také ve videu obrátil. „Tak, lásko moje, vidíš to, to jsou články, viď?“ říká jak podle kostrbatého scénáře zpěvák. Vedle něj sedící Lucinka pouze přikývne. „Ale trošku mimo. O nás bez nás," říká Matuš. Což ale rozhodně není pravda.
V minulých dnech sám s mnoha médii hojně hovořil a z jeho úst zazněla prohlášení o tom, že nemá tušení, kde jeho žena momentálně je, nebo že příčinou krachu jejich manželství je to, že Lucie začala studovat a zalíbil se jí bezstarostný život po boku vrstevníků. „Myslím si, že se vnitřně rozhodla pro život beze mě, což chápu. Je mladá a já ji nechám. Když se bude chtít vrátit, tak se vrátím. Jsem rodinný typ a miluji svou dcerušku. Cítím ale už delší dobu, že se chce osamostatnit. Bavili jsme se o tom párkrát a já to bral na lehkou váhu. Myslel jsem si, že si dělá srandu. Teď už ale věřím, že tomu tak je. Škoda,“ řekl například pro eXtra.cz s tím, že by se rozvádět nechtěl.
Nyní obvinil novináře redakce, které sám rozhovory poskytoval, že se na něm pouze přiživují a že u nich doma s Lucinkou je všechno v nejlepším pořádku. „Každý jsme nějaký a musíme se nějak živit. Ale my se milujeme a nenecháme si to od vás zničit,“ vzkázal ještě zpěvák ve videu. Otázkou je, co bude tvrdit například příští týden.
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Zdroj: Facebook Bohuše Matuš, eXtra.cz