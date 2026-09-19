Bára Basiková strávila více než čtyři desítky let před publikem, část jejího soukromí ale zároveň po mnoho let zachycovala kamera Heleny Třeštíkové. Když se dnes zpěvačka dívá na svůj život s odstupem, nevidí jen kariéru, úspěchy a známé písně. Jednou z nejsilnějších stop, které si nese od dětství, zůstává komplikovaný vztah s maminkou. Právě ten podle ní ovlivnil způsob, jakým prožívala sama sebe, vztahy i pozdější mateřství.
„My jsme museli držet hubu a krok.“ Basiková popsala, jak jí dětství ovlivnilo celý život
Bára Basiková dnes o nejtěžších kapitolách svého života mluví s překvapivým klidem. Komplikovaný vztah s maminkou, dlouholeté deprese i bolestné zkušenosti ji provázely desítky let, teprve s odstupem ale dokázala některé věci pochopit, odpustit a ve vztahu ke svým dětem vědomě zvolit úplně jinou cestu.
O své mamince dnes dokáže mluvit bez někdejšího hněvu. Neznamená to, že by bolestivé věci zpětně zlehčovala. Spíš se je naučila vidět i z druhé strany. „Myslím si, že jako dospělá jsem ji spíš pochopila, než když jsem byla dítě nebo pubertální holka,“ říká Basiková. Postupně si podle svých slov uvědomila, že ani její matka neměla jednoduchý začátek. Otěhotněla velmi mladá, dítě neplánovala a na mateřství podle zpěvačky nebyla připravená.
Právě schopnost podívat se na minulost očima dospělého člověka jí pomohla některé věci přijmout. „Snažila jsem se na to dívat i z její strany,“ vysvětluje. Maminku popisuje jako krásnou ženu, která milovala společnost, večírky a pozornost mužů. Rodinný život a hlubší emoční komunikace podle ní zkrátka nebyly tím, k čemu přirozeně tíhla.
Co si nestihly říct za života
Úplného usmíření mezi matkou a dcerou se ale Basiková za jejího života nedočkala. Na zásadní rozhovor, v němž by si obě ženy otevřeně vysvětlily minulost, podle ní nikdy nedošlo. „Právě že ne,“ odpovídá na otázku, zda si před matčinou smrtí stihly některé věci vyjasnit. „Ona na to nikdy nebyla. Ona nebyla vůbec ten člověk. Já jsem úplně jiná.“
Možná právě proto Basiková ve vlastním mateřství udělala mnohé přesně opačně. Se svými dětmi od malička mluvila otevřeně a snažila se je brát vážně. „Dítě je taky člověk, kterému musíš říkat pravdu a vysvětlovat věci. Adekvátně věku, samozřejmě,“ říká. Rodič má být podle ní především průvodcem, na kterého se dítě může spolehnout.
Své děti proto chtěla nejen milovat, ale také jim dávat jistotu, kterou sama v dětství postrádala. „Strašně jsem jim vždycky dávala najevo, jak za nimi stojím a jak se na mě můžou spolehnout kdykoliv, ať se stane cokoliv,“ popisuje.
Odpuštění přišlo až na pohřbu
Slova, která mamince za života říct nedokázala, nakonec vyslovila až ve chvíli posledního rozloučení. „Na rakvi jsem jí řekla, že jí odpouštím a že ji chápu. Že to taky měla těžký a nevěděla jak,“ vzpomíná Basiková. Zároveň sama požádala matku o odpuštění za chvíle, kdy jako dítě zlobila nebo kdy byla v pubertě obtížná.
Právě tento moment pro ni znamenal určité uzavření příběhu, který v sobě nosila desítky let. „Je to hrozně osvobozující, protože ve mně to skutečně bylo mnoho a mnoho let. Mnoho let jsem s tím zápasila,“ přiznává.
S komplikovaným dětstvím Basiková spojuje také své dlouhodobé psychické potíže. Sama říká, že depresemi trpěla už od velmi mladého věku a že podle její zkušenosti i názoru jejích lékařů mohly jejich kořeny sahat hluboko do dětství. O době, ve které vyrůstala, mluví bez nostalgie. Psychické problémy dětí se podle ní prakticky neřešily.
„Nějaký deprese, to vůbec nikdo ani nevěděl, co to je. Natož aby dítě mělo deprese. A hlavně se dětí nikdo na nic neptal,“ vzpomíná. Tehdejší přístup shrnuje ještě přímočařeji: „My jsme museli držet hubu a krok.“
O to důležitější jí dnes připadá, že rodiče dětské emoce nepřehlížejí. „To dítě je přece člověk, který odmalinka vnímá, cítí, chce, nechce,“ říká. Rodič by podle ní měl být dítěti co nejblíž a pomoci mu zorientovat se v životě, místo aby jeho prožívání automaticky shazoval.
Deprese nezmizely, naučila se s nimi žít
Basiková přitom nevytváří dojem, že by všechno bolestivé dokázala jednoduše uzavřít a psychické potíže tím zmizely. Naopak otevřeně říká, že se s depresemi léčí dodnes. „Léčím se pořád, beru léky, asi je to do konce života,“ říká s tím, že v jejím případě jsou důležitou součástí života také terapie.
Rozdíl je podle ní v tom, jak se cítí dnes. Mnoho věcí má v sobě uzavřených a přestala mít potřebu neustále bojovat s tím, co už stejně změnit nemůže. „Z ničeho se nehroutím, nic neřeším a vlastně přijímám všechno tak, jak přichází, s pokorou, s úctou, s díky,“ popisuje své současné rozpoložení.
Podobný klid cítí i v partnerském životě. Jestli ještě někdo přijde, už pro ni není otázkou, na kterou by potřebovala znát odpověď. „Mně je to úplně jedno. Jestli se to stane, tak se to stane. A když se to nestane, tak mně to fakt nevadí,“ říká.
Důležitější jsou pro ni lidé, které kolem sebe už má. A především děti. Přestože je zpěv její celoživotní profesí a splněným snem, právě rodinu dnes staví výš. „To zpívání prostě pomine. To jednou nebude a zbydou tady možná nějaký desky po mně. Ale ty děti, to je můj život,“ říká.
Možná právě v tom je nejvýraznější kontrast jejího příběhu. Z dětství, ve kterém podle vlastních slov chyběla otevřená komunikace a pocit bezpodmínečné opory, si nevzala návod, který by automaticky předala dál. Naopak. Ve vztahu ke svým dětem se rozhodla mnohé dělat jinak. A k vlastní mamince se po letech dokázala vrátit nikoli proto, aby minulost přepsala, ale aby jí porozuměla a přestala ji dál nosit jako otevřenou ránu.