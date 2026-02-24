Podnikatelka Ornella Koktová v den svých třiatřicátých narozenin spustila nový projekt, kterým je časosběrný dokument o jejím životě. Na konci prvního dílu oznámila, že jsou s Josefem Koktou rozvedeni. Nakonec se ale ukázalo, že rozvod proběhl už před čtyřmi lety a důvodem byly Koktovy finanční závazky z minulosti. Nyní Ornella čelí nenávistným komentářům, které ji obviňují z toho, že všem lhala. I proto s Pepou včera vysílala na svém profilu na Instagramu.
„Můžu si slavit, co chci,“ říká se slzami v očích Ornella, kterou obviňují ze lhaní o rozvodu
Poslední týden téměř nejde uniknout kauze Ornelly Koktové, která vypustila mediální bombu v podobě rozvodu s Josefem Koktou. Po pár dnech mlčení se bývalí manželé rozhodli vyjádřit společně a Ornella neudržela slzy.
Během toho Kokta přiznal, že zmínka o rozvodu byl jeho nápad, jelikož je zkušeným marketérem a věděl, že to upoutá pozornost na jejich projekt, do kterého vložili nejen hodně úsilí, ale také peněz. Kokta se vyjádřil také k tomu, jak momentálně vypadají jejich vztahy s Agátou Hanychovou, která se od minulého týdne cítí uražená a podvedená. „Vypadá to, že možná v pohodě, ale uvidíme, jak se jí bude líbit na horách a s jakou náladou přijede," zauvažoval nahlas Pepa a bylo tak jasné, že jsou s Ornellou oba přesvědčeni o náladovosti Hanychové. Pak už se opět vrátili k tématu rozvod.
Koktová rázně odmítá, že by někoho podvedla. „Někdo říká, že jsem celou dobu lhala v tom, jestli jsme, nebo nejsme manželé. Nikdo se nás na tohle nikdy nezeptal, takže nebyl důvod na to odpovídat. A za druhé, já jsem hodně slovíčkařila a dlouho jsem Pepu neoznačovala jako mého manžela, na to jsem si dávala hodně pozor,“ brání se Ornella s tím, že sice oba dva stále nosí prsteny, ale i kdyby prý nosila prsten přátelství, je to jen její věc. Následně přišla řeč na velmi citlivé téma, u kterého se dokonce rozplakala. „Někdo mě taky obvinil z toho, že jsme si minulý rok oslavili desáté výročí svatby. Na to chci říct, že každý člověk na planetě má právo si oslavovat, co chce. Pokud bysme s Pepou chtěli oslavovat den našeho prvního výletu nebo vaření, je to naše věc,“ řekla a do očí se jí draly slzy.
„Včera jsem Pepovi řekla a u toho jsem se rozbrečela, že den naší svatby budu oslavovat, i když jednou umře. Budu to slavit pořád. Dám si skleničku na to, že jsme měli svatbu, a je mi jedno, že budu třeba sama v místnosti a jenom si na to vzpomenu. Je to jenom moje věc a můžu si slavit, co chci. Stejně tak třeba moje babička by měla v březnu narozeniny, tak si na ni taky vzpomenu a není to žádnej podvod nebo lež,“ řekla mezi utíráním očí a smrkáním. „Nebul, Orny, ty jsi hrozná citlivka, zbytečně,“ utěšoval svou partnerku Kokta.
„Neřekla jsem, že jsme se rozešli, že spolu nejsme. A jménem republiky jsme se rozvedli, to je čistej fakt. A není to žádnej podraz, že jsem to neřekla Agátě, že jsme se rozvedli, protože se to stalo ještě předtím, než jsme spolu začali natáčet. Moje babička umřela s tím, že nevěděla, že jsme rozvedený. Ani můj táta to nevěděl,“ uzavřela smutná matka tří dětí. Také doufá, že tato nafouklá bublina neukončí úspěšný podcast, který s Hanychovou mají.