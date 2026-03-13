Mílovými kroky se blíží smutné výročí. Na začátku dubna to bude rok, co zemřela zpěvačka Anna Slováčková. Velký zármutek zahání její otec, saxofonista Felix Slováček prací. Kromě koncertování nyní chystá nový projekt, kterým budou besedy s diváky, s nimiž se chystá objíždět celou republiku. A chystá se být velmi otevřený.
„Můžu si říkat, co chci,“ říká Felix Slováček, který chystá besedy o Karlu Gottovi
Vzpomínky, historky i otázky bez předem daných hranic. Saxofonista Felix Slováček se rozhodl vyrazit mezi fanoušky a otevřeně mluvit o dlouholetém přátelství s legendárním zpěvákem Karel Gott. Tvrdí, že odpoví opravdu na všechno.
„Potřebuju se vymluvit,“ říká na rovinu hudebník. Slováček také odhalil, čeho se budou besedy týkat. Slováček je totiž už dávno smířený s tím, že většina rozhovorů s ním se dříve nebo později stočí k osobě zpěváka Karla Gotta, se kterým ho pojilo přátelství a s nímž dlouhé desítky let vystupoval. A proto s jeho bývalým tajemníkem Janem Adamem vymysleli besedy s názvem KG navždy. V těch slibuje velkou otevřenost.
„A přísahám, že odpovím na jakoukoliv otázku týkající se Karla nebo mě. Nebude existovat odpověď No comment, kterou odjakživa nesnáším,“ řekl Slováček Blesku. Bez váhání také odpověděl na otázku, co si o jeho plánech myslí zpěvákova vdova Ivana Gottová. Ta totiž úzkostlivě dbá na jeho odkaz a je možné, že by se jí odpovědi na některé otázky od kumpána jejího muže nemusely úplně líbit. S tím si ale hudebník hlavu neláme.
„Tak to netuším. Já si o Karlovi ale můžu říkat, co chci a kde chci! Znali jsme se přes šedesát let,“ říká vyrovnaně s odkazem na to, že se s nejslavnějším českým zpěvákem přátelil už v době, kdy jeho manželka ještě ani nebyla na světě. O besedy už projevila zájem více než stovka pořadatelů napříč celou republikou. Zájemci zaplatí za lístky okolo pěti stovek.