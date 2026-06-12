Žena velkých protikladů. Tak by se dala nazvat herečka Helena Růžičková, která sice proslula svou morbidní tloušťkou, přesto se narodila jako podvyživené dítě, které bojovalo o život. Svá kila uměla nosit s lehkostí možná i díky baletní průpravě, kterou prošla jako malé děvčátko.
Muži po ní šíleli. Helena Růžičková kouřila od devíti let, za celý život zhubla přes 700 kilo
Helena Růžičková rozdávala smích ve filmech i seriálech, sama ale prožila život plný zvratů, bolesti i zdravotních bojů. Nezapomenutelná Škopková ze Slunce, seno byla mnohem víc než komediální živel. Patřila k herečkám, které dokázaly pobavit, dojmout i ustát rány, jež by jiné zlomily.
Balkánské kořeny
Helena Růžičková se narodila jako Helena Málková 13. června 1936 v Praze do rodiny legionáře a úřednice. Jako čtyřletá hostovala v baletu pražského Národního divadla ("Ptáčník" či "Z pohádky do pohádky") a v Německém divadle. Po roce 1948 nemohla kvůli otci studovat medicínu ani herectví. Po studiích na Vyšší zdravotnické škole se stala zubní laborantkou.
Její otec byl příslušníkem cizinecké legie v Africe, ve třicátých letech pracoval jako úředník a tlumočník, uměl několik jazyků. Matka Draga se narodila v Sarajevu. "Když se rodiče hádali, mluvili francouzsky," vzpomínala na rodiče herečka. Po manželově smrti se Draga ve svých dvaasedmdesáti letech znovu vdala. Vzala si muže o deset let staršího a žila s ním až do své smrti.
Balkánské kořeny
Helena Růžičková se narodila jako Helena Málková 13. června 1936 v Praze do rodiny legionáře a úřednice. Jako čtyřletá hostovala v baletu pražského Národního divadla ("Ptáčník" či "Z pohádky do pohádky") a v Německém divadle. Po roce 1948 nemohla kvůli otci studovat medicínu ani herectví. Po studiích na Vyšší zdravotnické škole se stala zubní laborantkou.
Její otec byl příslušníkem cizinecké legie v Africe, ve třicátých letech pracoval jako úředník a tlumočník, uměl několik jazyků. Matka Draga se narodila v Sarajevu. "Když se rodiče hádali, mluvili francouzsky," vzpomínala na rodiče herečka. Po manželově smrti se Draga ve svých dvaasedmdesáti letech znovu vdala. Vzala si muže o deset let staršího a žila s ním až do své smrti.
Divoké dětství
Růžičková byla poměrně divoké dítě. Od devíti let kouřila a tohoto zlozvyku se nevzdala až do smrti. Když dospívala, ukázala své matce fotku, na níž dělala stojku na vyšehradských hradbách. Dostala facku. "Dala jsem se tehdy dohromady s Vyšehradskými jezdci, protože mi grázlové vždycky imponovali. Chtěla jsem být jejich velitel," říkala se smíchem.
Problémy s váhou měla od narození
Přestože má většina lidí herečku spojenou hlavně s její obezitou, na začátku života byla velmi podvyživená. „I když ji maminka kojila, tak Helena vůbec nepřibírala. Naopak hubla a hubla, dokonce to vypadalo, že ani nepřežije. Byla na tom opravdu velmi špatně. Ale pak se podařilo jednomu lékaři ten problém zvládnout, jenže tady to zřejmě všechno začalo. Rodiče totiž začali mít hrozný strach, aby nezemřela, protože to bylo jejich jediné vymodlené dítě, a pečovali o ni, jak to jen šlo,“ řekla o kamarádce Formáčková.
Vše se ale změnilo po porodu syna. Nejvyšší váha, kterou herečka měla, byla 268 kilogramů. Svůj věčný souboj s kily si zapisovala, a proto přesně věděla, že během neustálého hubnutí shodila neuvěřitelných 766 kilo.
"Začala přibírat až po porodu Jirky, proto se obávali, jestli to není nějaká poporodní porucha nebo dysfunkce štítné žlázy, a nikdo se nemohl dopátrat, v čem ta tloušťka vězí. Až potom nějaký lékař zjistil, že má srdeční vadu, která jí v těle zadržuje vodu," prozradil její kamarád, režisér Zdeněk Troška.
Pak herečka s oblibou říkala, že vyčůrala sto kilo vody. „To byla pravda, ona pak hrozně zhubla. Volala mi domů a říkala: Hovno tlustá, zatopená jsem byla! V podstatě pak svou váhu dostala až na 72 kilogramů,“ dodal režisér.
Volné manželství?
S budoucím manželem Jiřím Růžičkou se seznámila během neúspěšného pokusu dostat se na DAMU. On sám tam studoval ve vyšším ročníku, vzali se 23. července 1955, když už byla těhotná.
Svatbu měli hned dvakrát. "Jeden obřad měli na radnici a druhý v metodistické modlitebně. Za svědka jí měla jít Jiřina Bohdalová, ale nestihla to, protože hrála. V civilním obřadu proto šel Heleně za svědka Jiřinin tehdejší manžel inženýr Staš. Jiřina stihla až církevní sňatek," prozradila hereččina kamarádka Marie Formáčková.
Manželství Růžičkových bylo láskyplné, ale prý divoké. "Můžu spát s jinými muži, ale nikdy nesmím být manželovi nevěrná," říkávala herečka.
Jediný syn
Růžičková měla jediného syna Jiřího, který se narodil 8. ledna 1956 a byl stejně jako jeho matka po porodu podvyživený. Ale zatímco za tloušťku jeho matky mohlo nemocné srdce, on si ji doslova vyjedl. Už v 17 letech vážil metrák a jeho nejvyšší váha atakovala 300 kilogramů. To se mu však nakonec stalo osudným.
Na podzim roku 1996 mu doma praskl vřed na dvanácterníku. Poté během dalších dvou let vystřídal zhruba 20 nemocnic, ústavů a sanatorií a prodělal několik infarktů, mrtvic. Zemřel 20. února 1999 v pražské Thomayerově nemocnici.
Růžička byl třikrát ženatý a měl dvě dcery, se kterými se ale nestýkal.
Údajná šlechtična, která se pokoušela o politickou kariéru
Růžičková prohlašovala, že dědeček z otcovy strany byl šlechtic. Nejmenoval se Málek, ale "von Malku". V roce 1996 požádala o členství v Zemské stavovské rodové unii, sdružení vyznávajícím šlechtické hodnoty. Ve stejném roce ji ale vyloučili, když kandidovala do Senátu jako nezávislá na kandidátce KSČM. Spojení s komunisty odporovalo stanovám.
To pobouřilo i její kamarádku, moderátorku Kamilu Moučkovou. V otevřeném dopise jí napsala: "Milá Heleno … mám za to, že jsi onemocněla nemocí 'šílených krav'. Znám tě nejmíň třicet let a měla jsem Tě za moudrou, laskavou vědmu. Kromě toho, že si myslím, že jsi docela dobrá herečka."
Boj s rakovinou
V roce 2002 byla Růžičkové diagnostikována rakovina v pokročilém stádiu. Ona sama to brala s nadhledem a rozhodla se bojovat. "Víra v pánaboha, rakovinu brát jako žlučník a na slovo poslouchat pány doktory," prozradila svůj recept. Nevadilo jí ani to, že kvůli léčbě přišla o vlasy. "Doporučuju to každýmu, bejt holohlavej je senzace, když si umejete hlavu, máte pocit očisty, ty vlasy jsou na nic."
S kamarádkou Marií Formáčkovou o svém boji s rakovinou napsala hned tři Deníky mezi životem a smrtí.
Dále se podívejte na zajímavosti ohledně jejích nejznámějších rolí.
O princezně Jasněnce a létajícím ševci
Cele generace dětí se bojí zlé čarodějnice z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Scéna, kdy čarodějnice stojí ve věži hradu Frýdštejn, nešla natočit s Růžičkovou, protože do věže nevyšla. Nakonec ji zaskočil kameraman filmu Brabec, který si oblékl její kostým.
Vlak dětství a naděje
Kdo by neznal legendární větu "Na tragickej život já jsem pes", kterou Růžičková pronáší v seriálu Vlak dětství a naděje. Původně byl do role jejího manžela Pumplměho obsazen Petr Nárožný, ale Růžičková režiséra přesvědčila, že Stanislav Zindulka bude lepší volbou.
Seriál ale málem nevznikl tak, jak ho dnes známe, a proběhly kamerové zkoušky s Mílou Myslíkovou, přestože už byla velká část seriálu natočena. Režisér Kachyňa vytýkal Růžičkové její ostatní pracovní závazky. Nakonec se však dohodli. Z důvodů zdravotních komplikací Růžičkové se ale natáčení seriálu zdrželo o půl roku.
Přítelkyně z domu smutku
Helena Růžičková byla pověstná svým vřelým vztahem k věcem mezi nebem a zemí. Což dokázala i při práci na seriálu Přítelkyně z domu smutku. Během natáčení prý vyvolala ducha, který vyřadil z provozu na dvě hodiny veškerou techniku. Na tuto práci si chtěla nechat památku a odkoupila jednu z postelí z cely a odvezla si ji na chalupu jako lenošku.
Slunce, seno a pár facek
Mnoho lidí bude mít Helenu Růžičkovou navždy spojenou s rolí Škopkové v trilogii Slunce, seno…
Facka, kterou uštědřila Veronice Kánské (Blažena), až "druhou vzala o zem", byla skutečná. Spekulovalo se o tom, že důvodem bylo, že neměla ráda mladé a štíhlé holky.
V záběru na konci filmu, kdy se celá vesnice mlátila, utrpěla Růžičková těžké poranění při pádu na zem.
Tři oříšky pro Popelku
Nezapomenutelná je i její epizodní role Droběny v legendární filmové pohádce Tři oříšky pro Popelku. Úvodní tanec, při kterém nosí bezmocného prince v náručí, byl prý improvizací.
Pane, vy jste vdova!
V bláznivé komedii Pane, vy jste vdova! ztvárnila Růžičková roli vražedkyně Fanny Štubové. V titulcích ale uvedena není. Tvůrci na ni prý zapomněli, což se herečky zprvu dotklo. „Ale pak na mě vždycky cikáni na ulici volali ‚zavři očka, brouku!‘ a dělali ten známý pohyb pod krkem, jako že někoho podřezávám, a mně bylo jasné, že s tím filmem jsem nadobro spojená,“ uvedla k tomu později Růžičková.