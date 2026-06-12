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Muži po ní šíleli. Helena Růžičková kouřila od devíti let, za celý život zhubla přes 700 kilo

Helena Růžičková
Helena RůžičkováFoto: Prodimedia
Helena Růžičková
Helena RůžičkováFoto: Prodimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Helena Růžičková rozdávala smích ve filmech i seriálech, sama ale prožila život plný zvratů, bolesti i zdravotních bojů. Nezapomenutelná Škopková ze Slunce, seno byla mnohem víc než komediální živel. Patřila k herečkám, které dokázaly pobavit, dojmout i ustát rány, jež by jiné zlomily.

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Žena velkých protikladů. Tak by se dala nazvat herečka Helena Růžičková, která sice proslula svou morbidní tloušťkou, přesto se narodila jako podvyživené dítě, které bojovalo o život. Svá kila uměla nosit s lehkostí možná i díky baletní průpravě, kterou prošla jako malé děvčátko.

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Balkánské kořeny

Helena Růžičková
Helena RůžičkováFoto: ČTK

Helena Růžičková se narodila jako Helena Málková 13. června 1936 v Praze do rodiny legionáře a úřednice. Jako čtyřletá hostovala v baletu pražského Národního divadla ("Ptáčník" či "Z pohádky do pohádky") a v Německém divadle. Po roce 1948 nemohla kvůli otci studovat medicínu ani herectví. Po studiích na Vyšší zdravotnické škole se stala zubní laborantkou. 

Její otec byl příslušníkem cizinecké legie v Africe, ve třicátých letech pracoval jako úředník a tlumočník, uměl několik jazyků. Matka Draga se narodila v Sarajevu. "Když se rodiče hádali, mluvili francouzsky," vzpomínala na rodiče herečka. Po manželově smrti se Draga ve svých dvaasedmdesáti letech znovu vdala. Vzala si muže o deset let staršího a žila s ním až do své smrti.

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