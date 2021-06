Muži jsou daleko lepší než my ženy. Doležalová svým výrokem vyburcovala kolegyně

Herečka Marie Doležalová se rozhodla promluvit do duše všem ženám a svým příspěvkem na svém Instagramu rozpoutala válku názorů. Bouřlivých reakcí se dočkala nejen od fanoušků, ale i od svých hereckých kolegyň. K její úvaze se vyjádřila například Eva Holubová či Nikol Leitgebová (rozená Štíbrová).

"Oni ti muži jsou daleko lepší než my. Jsou to kamarádi na život a na smrt, a to nejenom svým kamarádům, ale i nám! Jsou to mazlíčci a je s nima sranda a pořád se v těch věcech tolik netopěj, jako my, a pořád si někde dokonce nehledaj, v čem by se mohli ještě topit," napsala na svůj Instagram Doležalová.

Chválu nakonec napsala i na ženy: "My jsme taky dobrý, nebojte, jsme takový složitý a zajímavý, my ženy, ale pak je spousta životních období, kdy jsme úplně zmatený a dost by nám pomohlo, prostě si od toho našeho muže nechat poradit," dodala.

Doležalová psala na svůj blog zábavné fejetony Kafe a cigárko, které později vyšly i knižně, a účinkovala i v televizní show StarDance, v sedmé řadě se svým tanečním a později i životním partnerem Markem Zelinkou dokonce vyhrála.

Zatímco obvykle s jejími názory všichni souhlasí, tentokrát se svým vnímáním netrefila, nesouhlasnou reakci si neodpustila ani herečka Eva Holubová.

"Maruško, vidíš, já jsem vlastně nikdy nedělila lidi na mužský a ženský, ale na blbce a inteligenty, na svině a čestný osoby, atd. Já prostě znám chlapy, kteří jsou padavky, hysterky a babrají se v sobě. A ženský, ostrý jako břitva a průzračný jako křišťál. A naopak. Mrchy a borce. Jsem ráda, že to tak mám," okomentovala příspěvek známá herečka.

S názorem nesouhlasila ani novopečená dvojnásobná maminka Nikol Leitgebová: "Uf, z takovejch genderovejch předsudků se mi teda kroutěj palce u nohou." Naopak herečka Hana Vagnerová se snažila se Doležalové zastat. "Maruško já tě miluju to víš. Ale kdyby si napsala, že na SVÝM muži miluješ že dokáže bejt kamarád na celej život, je s nim sranda a netopí se pořád ve věcech a že se máš od něj tolik co učit, tak je to krasný. Vím, žes to takhle nemyslela a žes to psala z čirýho srdce, protože ty to ani jinak neumíš." dodala Vagnerová.

Samotná Doležalová bouřlivé reakce nečekala a v Instastories se pokusila celou situaci vysvětlit. "Úplně chápu, že v dnešním světě, který v podstatě pořád omílá, že chlapi jsou lepší, někoho může podráždit status o tom, že… jsou lepší. Nebylo to o tom, hádat se, kdo je první a kdo je druhej. Napsala jsem, že jsou lepší, ale jsem žena. Nemám ráda, když se za ženskou věc bojuje nějakýma mužskýma bojema. Nemám ráda typ feminismu, který se hádá a křičí. Chtěla jsem tím říct, že někdy ta nejlepší cesta u některých sporů, a to i celoglobálních, i těch doma, je prostě v tom, že my, ženy, jsme ty, které můžeme ukázat tu mírovou stranu. Ze spousty problémů je cestou láska. A k tý máme klíč my, ženy," dovysvětlila herečka svůj názor.