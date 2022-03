"Muži bez známky strachu jdou vstříc té svi*i." Klus podpořil Ukrajinu písní

V nové písni zpěvák děkuje všem Ukrajincům v jejich rodném jazyce za sílu, motivaci a pokračuje v češtině. "Když vidím tvé muže, tvé otce a syny, loučit se se ženami a dětmi, jak bez známky strachu jdou vstříc té svini, co je ubohá a zrozená ze tmy, to jediné, co ti chci říct, je děkuji, je děkuji," zpívá v nové skladbě Klus.

Píseň Klus poprvé prezentoval už v neděli 27. února na Václavském náměstí v rámci shromáždění na podporu Ukrajiny s účastí několika desítek tisíc lidí. "Naší největší zbraní je jednota, kterou tady ukazujete, a moc si toho vážím. Chci tady poděkovat písní, kterou jsem včera napsal, statečnému ukrajinskému národu. Všechno, co chci říct, je v té písni," uvedl svoji skladbu.

Ta vznikla jako projev solidarity a podpory válkou zmítané Ukrajině po napadení ruskou armádou. Premiéru měla 26. února v živém vysílání v pořadu Aleše Cibulky Tobogan v Českém rozhlase Dvojka ihned poté, co ji zpěvák dopsal pod tíhou současných událostí. "Jsem v nesmírné úctě před odvahou ukrajinského národa. Děkuji vám všem za vlnu solidarity. Mír," uvedl k tomu Klus.

K dění ve společnosti se muzikant vyjadřuje delší dobu. Zúčastnil se několika demonstrací proti premiéru Andreji Babišovi a za nezávislost justice a vystoupil i na zřejmě největší demonstraci od roku 1989 na pražské Letné, kterou organizoval spolek Milion chvilek. Před dvěma lety se vyslovil pro přijetí dětských uprchlíků z řeckých táborů.