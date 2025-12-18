Pořad Prostřeno, jehož hlasem jsou Jana Boušková a její manžel Václav Vydra už několik let, se musí už nějakou dobu obejít bez Bouškové, kterou vleklé zdravotní problémy vyřadily z pracovního procesu. Vydra nyní prozradil, jak na tom jeho žena je a že je jistá naděje na to, že by se mohla ke komentování oblíbené kuchařské show vrátit.
„Může za to narkóza,“ říká o zdravotním stavu své ženy Václav Vydra
Už delší dobu se herečka Jana Boušková drží mimo veřejné dění. Na vině jsou její vleklé zdravotní problémy. Její manžel Václav Vydra nyní prozradil, jak na tom v současné době je.
Vydra
také prozradil, že dlouhou rekonvalescenci mají na svědomí
komplikace způsobené narkózou. „Jana
měla smůlu na různá zranění, která si vyžadovala operaci. No
a po té jedné – to nebylo úplně zranění, to byl prostě
vnitřní problém, který se musel řešit operativně, akutně –
měla poměrně dlouhou narkózu. A ta jí udělala hrozný zásah v
hlavě,“ popsal problémy své manželky v rozhovoru
pro Blesk. „Rozjelo
to jak paměťový, tak motorický problém. No a do toho si naposled
zlomila obratel. S tím se potýkala asi tři čtvrtě roku po
nemocnicích. Teď je doma a je, myslím, v docela dobrém rozmaru.
Uvidíme, jak to bude vypadat, jestli se bude moct vrátit k
práci.“
To oceňují hlavně fanoušci Prostřena. Tam v době její nemoci Bouškovou zastupuje kolegyně Jana Paulová. Vydra však naznačuje, že se jeho žena vrátí. „Výhled tady je. Teď jsou rozjeté série s Janou Paulovou. Bere to jako záskok s tím, že jakmile bude moje Jana zdravá, nastoupí zase zpět na svoje místo.“
Vydra tak je už dlouho hlavním živitelem rodiny a stará se také o statek s koňmi. O jeho ženu je ale dobře postaráno. „Máme nějaké kamarádky, které za ní chodí. A taky rehabilitační sestru. My spolu vždycky snídáme. A během dne spolu máme pár hezkých chvilek,“ popsal, jak u nich vypadá běžný den.