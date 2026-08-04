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„Můj smutek je bezedný.“ Eva Jeníčková oznámila bolestivou ztrátu nejbližšího člověka

Eva Jeníčková
Eva Jenickova
Eva Jenickova
Eva Jenickova
Eva Jenickova
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Eva Jeníčková |
Foto: HerminaPress
Petra Holakovská
Petra Holakovská

Bolestnou osobní ztrátu prožívá Eva Jeníčková. Herečka, která už řadu let žije ve Spojených státech a je tam známá pod jménem Ava Jansen, přišla o milovaného tatínka, významného českého ekonoma a profesora. Eva, která se do paměti českých diváků zapsala především jako Vendulka „utěšitelka“ nebo krásná Marika ze Sněženek a machrů, informovala o smrti svého otce na sociálních sítích.

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„S bezedným smutkem a žalem sdílím, že můj neuvěřitelně milující tatínek zemřel 14. července, jen několik měsíců před svými 94. narozeninami,“ napsala Jeníčková. 

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Svého otce popsala jako mimořádně laskavého, chytrého, velkorysého a kreativního člověka s obrovským profesním nasazením. Zdůraznila také jeho nezdolnost, smysl pro humor a schopnost nikdy se nevzdat.

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Herečka se s otcem a jeho životem loučila nejen jako dcera, ale také jako člověk, který v něm měl svého blízkého přítele a životní vzor. „Byla jsem tak šťastná, že jsem ho mohla mít a znát jako svého tátu, jako přítele a jako člověka tak dlouho, jak mu jeho tělo dovolilo,“ napsala.

Rozloučení s milovaným tatínkem se uskutečnilo v pátek 24. července v bazilice svaté Markéty v pražském Břevnově. Jeníčková poděkovala všem, kteří jejího otce znali a přišli se s ním rozloučit, stejně jako jeho kolegům a přátelům. 

Eva Jeníčková s veřejností sdílela odchod tatínka.

Život zasvětil ekonomii a vědě

Vladimír Jeníček patřil k významným českým ekonomům a akademikům. Dlouhá léta působil na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde byl profesorem světové ekonomiky. Ve své odborné práci se věnoval především světové ekonomice, globalizaci, zemědělství a globálním problémům lidstva. 

Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné knih Globalizace světového hospodářství a Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. „Jeho duch byl nezlomný,“ vzpomíná herečka.

Přes plot ve dvaadevádesáti

Ve svém postu Jeníčková připomněla i jednu nedávnou historku . Ve dvaadevadesáti letech jí kvůli jejímu zranění zakázal vystoupit z auta, sám přelezl plot a šel odemknout bránu, protože „jen on znal ten trik, vzpomíná Eva s obdivem.

Eva s dojetím zavzpomínala také na setkání svého otce s americkým trenérem koní Montym Robertsem, který zemřel 1. srpna. Podle jejích slov se setkali náhodou během cesty a Roberts pozval jejího otce dál. 

Strávil s ním několik hodin a ukázal mu své koně i jeleny. „Byl k mému tátovi tak laskavý,“ napsala Jeníčková s tím, že za toto setkání bude navždy vděčná. „Můj smutek je bezedný. Slova nestačí,“ napsala herečka na závěr svého emotivního rozloučení.

Pod emotivním příspěvkem se okamžitě začaly hromadit kondolence a slova podpory od přátel i známých osobností. Mezi prvními se ozvala také česká zpěvačka Dáša Zázvůrková, která herečce napsala: „Moc na Tebe myslím Evičko a objímám Tě hodně pevně. Zapaluji svíčku za Tvého tatínka a vzpomínám na hovor, když jsme mu telefonovaly z vaší chaloupky. Upřímnou soustrast Tobě a Tvým nejbližším.“

VIDEO: Recenze Jak básníci čekají na zázrak

Šesté pokračování Básníků, tentokrát s titulem Jak básníci čekají na zázrak, už ztratilo cokoli, co nabízely díly z osmdesátých let. | Video: Kamil Fila

Zdroj: Instagram

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