„S bezedným smutkem a žalem sdílím, že můj neuvěřitelně milující tatínek zemřel 14. července, jen několik měsíců před svými 94. narozeninami,“ napsala Jeníčková.
„Můj smutek je bezedný.“ Eva Jeníčková oznámila bolestivou ztrátu nejbližšího člověka
Bolestnou osobní ztrátu prožívá Eva Jeníčková. Herečka, která už řadu let žije ve Spojených státech a je tam známá pod jménem Ava Jansen, přišla o milovaného tatínka, významného českého ekonoma a profesora. Eva, která se do paměti českých diváků zapsala především jako Vendulka „utěšitelka“ nebo krásná Marika ze Sněženek a machrů, informovala o smrti svého otce na sociálních sítích.
Svého otce popsala jako mimořádně laskavého, chytrého, velkorysého a kreativního člověka s obrovským profesním nasazením. Zdůraznila také jeho nezdolnost, smysl pro humor a schopnost nikdy se nevzdat.
Herečka se s otcem a jeho životem loučila nejen jako dcera, ale také jako člověk, který v něm měl svého blízkého přítele a životní vzor. „Byla jsem tak šťastná, že jsem ho mohla mít a znát jako svého tátu, jako přítele a jako člověka tak dlouho, jak mu jeho tělo dovolilo,“ napsala.
Rozloučení s milovaným tatínkem se uskutečnilo v pátek 24. července v bazilice svaté Markéty v pražském Břevnově. Jeníčková poděkovala všem, kteří jejího otce znali a přišli se s ním rozloučit, stejně jako jeho kolegům a přátelům.
Život zasvětil ekonomii a vědě
Vladimír Jeníček patřil k významným českým ekonomům a akademikům. Dlouhá léta působil na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde byl profesorem světové ekonomiky. Ve své odborné práci se věnoval především světové ekonomice, globalizaci, zemědělství a globálním problémům lidstva.
Je autorem řady odborných publikací, mimo jiné knih Globalizace světového hospodářství a Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. „Jeho duch byl nezlomný,“ vzpomíná herečka.
Přes plot ve dvaadevádesáti
Ve svém postu Jeníčková připomněla i jednu nedávnou historku . Ve dvaadevadesáti letech jí kvůli jejímu zranění zakázal vystoupit z auta, sám přelezl plot a šel odemknout bránu, protože „jen on znal ten trik“, vzpomíná Eva s obdivem.
Eva s dojetím zavzpomínala také na setkání svého otce s americkým trenérem koní Montym Robertsem, který zemřel 1. srpna. Podle jejích slov se setkali náhodou během cesty a Roberts pozval jejího otce dál.
Strávil s ním několik hodin a ukázal mu své koně i jeleny. „Byl k mému tátovi tak laskavý,“ napsala Jeníčková s tím, že za toto setkání bude navždy vděčná. „Můj smutek je bezedný. Slova nestačí,“ napsala herečka na závěr svého emotivního rozloučení.
Pod emotivním příspěvkem se okamžitě začaly hromadit kondolence a slova podpory od přátel i známých osobností. Mezi prvními se ozvala také česká zpěvačka Dáša Zázvůrková, která herečce napsala: „Moc na Tebe myslím Evičko a objímám Tě hodně pevně. Zapaluji svíčku za Tvého tatínka a vzpomínám na hovor, když jsme mu telefonovaly z vaší chaloupky. Upřímnou soustrast Tobě a Tvým nejbližším.“