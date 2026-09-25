David Koller vyrůstal s vrozenou srdeční vadou. Lékaři ji objevili už v jeho dětství a jeho matka podle něj opakovaně slýchala, že by měl podstoupit operaci. On sám však zdravotní omezení jako dítě příliš nevnímal. „Žijete v tom těle, možná máte nějakej handicap, ale nevíte o něm, protože ten je ve vás,“ popisuje.
„Možná se nedožijete pětadvaceti.“ David Koller slyšel v patnácti větu, která mu změnila pohled na život
David Koller patří k nejvýraznějším osobnostem české hudební scény. Zpěvák, skladatel a bubeník je neodmyslitelně spojený především s kapelou Lucie, jejíž hlas poznají celé generace posluchačů. Zažil porevoluční euforii, koncerty se světovými hvězdami i okamžik, kdy se rozhodl dlouhou kapitolu kariéry uzavřít. Přitom jako velmi mladý slyšel prognózu, která mohla jeho život nasměrovat úplně jinak.
Mnohem silněji na něj zapůsobila informace, kterou slyšel později. V patnácti letech se dozvěděl, že možná nebude žít ani do pětadvaceti. Namísto strachu v něm ale převážila úplně jiná reakce. „Já jsem si říkal, jestli mám těch deset let, tak že bych vlastně to měl trochu rozjet, abych si to ještě užil,“ vzpomíná. A s typickým nadhledem dnes dodává, že si život skutečně užil. „No, užil jsem si to a pak jsem musel zase brzdit.“
Devadesátky byly nezapomenutelné
Kollerova kariéra se naplno protnula s dobou, kdy se po revoluci měnila nejen česká hudební scéna, ale celá společnost. Devadesátá léta proto dodnes vnímá jako mimořádnou kapitolu. „Jak byla ta porevoluční euforie, tak člověk pár let vlastně se tím nechal unášet tím proudem. To bylo v celé společnosti,“ říká. Po euforii podle něj přišlo vystřízlivění a následně už mnohem běžnější realita nového systému.
Byla to ovšem také doba zážitků, o kterých si před listopadem 1989 mohl český muzikant nechat maximálně zdát. Lucie například předskakovala Rolling Stones a Koller se s členy legendární kapely mohl osobně setkat.
„To ani nebyl sen. To ani nemohl být někdy sen, že bychom se s nima potkali, popovídali si s nima, zakouřili a šli k Havlovi,“ vzpomíná na jednu z nejsilnějších vzpomínek své kariéry. Také setkávání s Václavem Havlem pro něj bylo přirozenou součástí tehdejší atmosféry. „Když byly nějaký párty na Hradě, tak on nás tam pozval taky. Bylo to hrozně milý.“
Staré hity jsou „totemy“. Žít jen z nich ale nechce
Písně, které tehdy vznikly, se postupem času staly součástí české hudební historie. Některé mají dnes desítky milionů přehrání a pro posluchače jsou pevně spojené s určitou dobou jejich života. Koller ale odmítá přemýšlet o nové tvorbě jako o pokusu vlastní minulost překonat. „Nevím, jestli člověk chce něco překonávat. Jsou to takový totemy z tý muziky, který člověk vlastně ani nemůže překonat,“ říká.
Současně ale nechce být muzikantem, který bude donekonečna opakovat pouze to, co už jednou fungovalo. „Nemůžete hrát jenom starý věci, musíte se někam posouvat,“ zdůrazňuje. Důležité je podle něj především najít směr, který bude bavit muzikanty na pódiu i lidi pod ním.
Odchod z Lucie pro něj znamenal svobodu
Právě potřeba pokračovat jiným směrem sehrála roli také při jeho odchodu z Lucie, s níž byl spojený několik desetiletí. Koller o konci dlouhé společné cesty nemluví nostalgicky ani dramaticky. Spíš jako o přirozeném okamžiku, kdy se představy jednotlivých lidí začnou rozcházet.
„Určitě to je osvobozující v tom smyslu, že chcete někam pokračovat a vidíte, že ta kapela třeba má jiný priority, chce něco jinýho a vy chcete taky něco jinýho, tak prostě odejdete,“ vysvětluje. Minulost tím podle něj samozřejmě nemizí. Písně zůstávají a každý z muzikantů s nimi může dál pracovat. Pro Kollera je ale očividně důležitější otázka, co bude následovat, než snaha donekonečna obnovovat něco, co už jednou prožil.
Divoké roky měly svou cenu
Koller nikdy nepůsobil jako člověk, který by svůj muzikantský život zpětně lakoval narůžovo. S odstupem mluví otevřeně i o večírcích a alkoholu, který byl svého času běžnou součástí hudebního prostředí. Sám popsal i období, kdy měl pocit, že jeho pití zašlo příliš daleko a vyhledal psychologa. „Přišel jsem k fakt dobrýmu psychologovi. Teď jsem mu říkal, že jsem úplnej alkoholik,“ vzpomíná na jednu z etap svého života.
Stejně přímo mluví i o tom, jak vlastně tvoří. Není člověkem, který by si sedl před prázdnou stránku a čekal na text. „Já nejsem ten typ, kterej si sedne k papíru a píše. Já jsem typ, kterej si sedne k magneťáku nebo k notám a dělá muziku,“ říká.