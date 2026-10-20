Pořádný šok zažila v pondělí večer Monika Marešová, první manželka moderátora Leoše Mareše. Cesta metrem se pro ni změnila v nepříjemnou nehodu, při které se na přeplněných eskalátorech začali cestující řetězově hroutit jeden přes druhého. Monika skončila na zádech, s hlavou dolů a dalšími lidmi na sobě. Z nepříjemného zážitku se ještě chvíli vzpamatovávala.
Monika Marešová zažila hrůzu v metru. Na eskalátorech se lidé zřítili jako domino
Stačila chvíle a obyčejná cesta metrem se změnila v pořádné drama. Monika Marešová, první manželka Leoše Mareše, popsala, jak na přeplněných eskalátorech spadla jedna z cestujících a ostatní se začali řítit jeden přes druhého. Sama skončila na zádech pod dalšími lidmi a odnesla si bolavý ret.
„Já mám teď za sebou takovej docela hnusnej zážitek,“ svěřila se svým sledujícím na Instagramu. Na eskalátorech se podle jejího popisu stalo všechno velmi rychle. „Nad náma nějaká paní spadla. A to bylo jak domino. Na mě ty lidi začaly padat, já jsem se neudržela, protože na mě spadnul nějaký pán.“
Situace musela být pořádně děsivá. Monika se totiž při pádu převrátila dozadu a ocitla se hlavou dolů. Naštěstí se eskalátory zastavily a ostatní cestující jí pomohli dostat se zpátky na nohy. „Jen mě bolí ret, asi jak na mě chudák pán přistál,“ popsala následky. Zároveň měla pocit, že jí jinak nic není.
Nejhorší pro ni ale nebyla jen bolest. „Najednou ležíte, na vás leží další lidi a nemůžete vůbec nic dělat,“ popsala bezmoc, kterou v tu chvíli cítila. Přestože se zdálo, že vyvázla bez vážnějšího zranění, podobný zážitek člověka v člověku přece jen nějakou dobu zůstane.
Monika Marešová je známá především jako první manželka Leoše Mareše, s nímž má dva syny, Jakuba a Matěje. Vzali se v roce 2008, jejich manželství se ale po dvou letech rozpadlo a rozvod byl dokončen v roce 2017. V posledních měsících se o ní znovu mluvilo také v souvislosti s dokumentem o slavném moderátorovi a jejími vzpomínkami na náročné období, kdy se jejich vztah rozpadal.
VIDEO: Leoš Mareš o své budoucnosti
Zdroj: Instagram Moniky Marešové