Andrej Babiš před časem sdílel několik fotografií z dovolené u Středozemního moře. Záběry z přístavu i koupání v moři naznačovaly, že by mohl pobývat v oblasti řeckého ostrova Kalamos nedaleko Lefkády. Přesnou destinaci ale veřejně nepotvrdil.
Monika Babišová provokuje z dovolené: Růžové plavky, vodní skútr a tajemství kolem destinace
Letní prázdniny si užívá také Monika Babišová. Poté, co fotografie od moře zveřejnil Andrej Babiš, se několika záběry pochlubila na sociálních sítích i jeho manželka. Kde přesně dovolenou tráví, však neprozradila, a tak zůstává otázkou, zda tentokrát vyrazili k moři společně.
Monika vyrazila na vodní skútr
O několik dní později přišla s vlastní sérií dovolenkových fotografií také Monika Babišová. Ani ona místo pobytu neupřesnila a nezmínila ani to, s kým dovolenou tráví. Některé detaily na fotografiích ale rovněž odkazují k Řecku – například řecké nápisy na nápojích.
Babišová ukázala projížďku na vodním skútru, člun na moři i chvíle odpočinku na slunci. Pozornost přitáhl také snímek v růžových plavkách, ve kterých si užívala letní počasí. K sérii fotografií přidala i krátký vzkaz svým sledujícím. „Léto = moře a sluníčko… co víc si přát. Krásný zbytek léta,“ napsala.
Po odluce dál fungují jako rodina
Andrej a Monika Babišovi před časem veřejně oznámili odluku a žijí v oddělených domácnostech. Babiš však opakovaně zdůrazňuje, že navzdory partnerskému odloučení nadále fungují jako rodina. Společně mají dceru Vivien a syna Frederika.
Monika se navíc po jeho boku stále objevuje při některých významných společenských a pracovních událostech. Během léta ho například doprovodila na summit NATO v turecké Ankaře. Zúčastnila se tam neformální večeře lídrů i samostatného programu, který připravila manželka tureckého hostitele Emine Erdoganová.
Babiš už se vrátil k práci
Andrej Babiš už má mezitím svou dovolenou za sebou. O tom, jak volné dny trávil, promluvil také ve svém pravidelném nedělním videu. „Byl jsem na dovolené. A co vy děláte na dovolené? Já se snažím zdravě jíst, cvičím, plavu, snažím se hubnout,“ uvedl.
Po návratu se znovu zapojil do pracovního programu. Na pátek a sobotu má naplánovanou cestu do Moravskoslezského kraje a o víkendu také výstup na Lysou horu. Vládní prázdniny mezitím pokračují a další jednání kabinetu je naplánované na pondělí 17. srpna.
Zatímco Andrej Babiš už se do pracovního tempa vrátil, Monika si podle zveřejněných snímků dál užívá slunce, moře a poslední týdny léta. Jestli byli alespoň část dovolené společně, si ale manželé zatím nechávají pro sebe.