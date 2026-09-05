Monika Absolonová má doma dva školáky a přiznává, že skloubit jejich školní povinnosti, kroužky a vlastní práci není vždycky žádná legrace. Zvlášť když starší Tadeáš nastoupil do páté třídy a na obzoru jsou předměty, ze kterých už má zpěvačka trochu respekt. „Táďa jde do pátý. Tak jako matiku ještě dávám. Já jsem hrozná s větným rozborem a tady těmi věcmi,“ přiznává se smíchem. A rozhodně prý nemá v plánu předstírat, že zvládne úplně všechno. Už teď se totiž děsí hlavně chemie a fyziky.
Monika Absolonová změnila názor na mobil pro syna. Nesouhlasila jsem, teď dostal iPhone, přiznává
Pro rodiče školáků začal nový školní rok a s ním i tradiční kolotoč úkolů, kroužků a převážení dětí z místa na místo. Své o tom ví i Monika Absolonová, která přiznává, že rodinná logistika jí zabírá překvapivě velkou část dne. Do toho řeší staršího Tadeáše, který už nastoupil do páté třídy, a také jednu velkou rodičovskou otázku – mobil.
Naštěstí má ale Monika v rodině velkou posilu. „My máme strašně chytrýho dědu,“ pochvaluje si. Její maminka má skvělého manžela, který podle ní dokáže Tadeášovi všechno systematicky vysvětlit. A přesně to je podle ní něco, co sama neumí.
„Já třeba nejsem doma, ale děda je systematický. Na rozdíl ode mě,“ směje se. Kluci přitom z dědečkovy pomoci příliš nadšení nejsou a prý občas fňukají, že nechtějí dělat úkoly právě s ním. Monika ale v takové chvíli nemá slitování. „Říkám, budeš to dělat s dědou!“ dodává.
Ještě větší hlavolam než samotné úkoly pro ni ale představuje každodenní rodinná logistika. Monika se totiž snaží, aby její práce nezasahovala do života synů, jenže právě kvůli tomu musí neustále vymýšlet, kdo kam děti odveze a kdo je zase vyzvedne.
„Strašně moc přemýšlení mi zabere rodinná logistika. Já pořád někoho organizuji, někam něco,“ přiznává. Zatímco starší Tadeáš už zvládne některé cesty sám, mladší Matouš ještě potřebuje doprovod. „Matoušek ještě nejezdí sám. Takže ho musím všude vyzvedávat,“ vysvětluje zpěvačka, která má sama kvůli práci často nabitý program.
A pak je tu ještě jedna věc, kterou se začátkem školní docházky řeší spousta rodičů a na které se Monika s otcem svých synů Tomášem Hornou dlouhodobě neshodovali – mobilní telefon. Tadeáš ho totiž dostal už dříve od tatínka, přestože Monika s tím tehdy nesouhlasila. Jenže čas nakonec její postoj trochu změnil.
„Už před časem ho dal Tadeášovi, ale já jsem s tím nesouhlasila. Teď ode mě dostal k narozeninám nový iPhone,“ prozradila. Sama přitom přiznává, že právě telefon začíná mít v životě staršího syna své místo. Když už totiž dítě vyráží samo na kroužky, může být pro rodiče mobil přece jen uklidňující.
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