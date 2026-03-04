Zpěvačku Moniku Absolonovou zasáhla velmi bolestná ztráta. O milovaného psa Jonáše, který byl dlouhá léta součástí její rodiny, přišla jen pár měsíců před jeho čtrnáctými narozeninami. Labrador, jenž zpěvačku provázel velkou část života, odešel 3. března a Absolonová se s jeho odchodem svěřila fanouškům na sociálních sítích.
Monika Absolonová truchlí: Zemřel jí milovaný labrador Jonáš, byl s rodinou od narození synů
Zpěvačka Monika Absolonová prožívá velmi bolestné chvíle. Ve věku nedožitých 14 let odešel její labrador Jonáš, který byl dlouhá léta součástí rodiny a parťákem jejích synů od jejich narození. Na sociálních sítích se s ním rozloučila dojemným vzkazem a poděkovala i veterinářům za péči.
Smutnou zprávu doprovodila dojemnými slovy, která jasně ukazují, jak důležité místo měl čtyřnohý přítel v jejím životě. „1. 7. 2012 – 3. 3. 2026, Jonáš. Byl nedílnou součástí mého života, mé rodiny. S klukama byl od jejich narození… a znal nás od A do Z. Všechny naše radosti, smutky, tajemství. A najednou není…“ napsala zpěvačka, která je držitelkou bronzového Českého slavíka a zároveň maminkou dvou synů, Tadeáše a Matouše.
Právě pro její děti byl Jonáš věrným společníkem od prvních dnů jejich života. Byl u jejich vyrůstání, sdílel s nimi každodenní okamžiky a stal se tichým svědkem rodinných radostí i starostí. O to bolestnější je nyní jeho odchod.
Monika Absolonová se se svým psím kamarádem rozloučila i dalším emotivním vzkazem. „Jonďo náš, strašně mi chybíš, klukům, všem… děkuju ti za všechno. Jsi boží pan pes, ať už je ti dobře,“ napsala směrem k psímu nebi.
V těžké chvíli nezapomněla ani na poděkování veterinářům, kteří se o Jonáše starali a podle jejích slov mu dokázali život „prodloužit, jak to šlo“. Fanouškům zároveň ukázala dojemné video složené z fotografií a záběrů, které během let společného soužití vznikly.
Se svým psem trávila zpěvačka velkou část času a podobně silné pouto si k němu vytvořili i její synové. Společných vzpomínek tak mají celou řadu. Ztráta domácího mazlíčka je pro mnoho lidí srovnatelná se ztrátou blízkého člena rodiny – a právě takovou roli Jonáš v životě populární zpěvačky bezpochyby měl.
Pod příspěvkem na Instagramu se okamžitě objevila řada podpůrných vzkazů. Soustrast vyjádřili nejen fanoušci, ale i kolegové z uměleckého světa. Mezi nimi například herečky Tereza Kostková, Daniela Šinkorová a Jitka Schneiderová nebo moderátor Aleš Háma.