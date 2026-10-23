Ještě před pár lety se přetahovali o děti u soudu, dnes už spolu dokážou sedět u jednoho stolu. Monika Absolonová a Tomáš Horna si k sobě po bolestivém rozchodu našli cestu alespoň jako rodiče. Že by ale znovu tvořili pár? To zpěvačka rázně odmítla.
Monika Absolonová po bouřlivém rozchodu s Hornou otočila. Dnes spolu chodí na večeře, návrat ale odmítá
Vztah Moniky Absolonové a Tomáše Horny skončil pořádně bouřlivě a nechyběly ani soudní tahanice o děti. Dnes je ale všechno jinak a zpěvačka přiznává, že se jim podařilo najít společnou řeč. Stačí však zmínit možnost návratu k bývalému partnerovi a Monika okamžitě vyletí.
A zdá se, že se jim to po letech napětí konečně daří. „Jsem ráda, že už dokážeme jít společně na oběd nebo na večeři,“ svěřila se zpěvačka. „Když si s nimi nevím rady, zavolám Tomášovi a oni rychle vycítí, že už nemohou na každé straně říkat něco jiného,“ prozradila svůj rodičovský trik. „Opravdu se ukázalo, že čas vše uklidní,“ dodala ke vztahu s otcem svých dětí Monika.
Její slova mohou na první pohled působit jako náznak, že by se s bývalým partnerem mohli dát znovu dohromady. Jenže tady zpěvačka jakékoli naděje na obnovení vztahu rychle utnula. „Co to je za blbost? Rozhodně jsme se k sobě nevrátili a ani to není v plánu!“ reagovala na spekulace o možném návratu.
Vztah Moniky a bývalého hokejisty začal v roce 2014. Mají spolu dva syny, Tadeáše a Matouše, a v roce 2016 se dokonce zasnoubili. Ke svatbě ale nikdy nedošlo a v květnu 2021 zpěvačka oznámila rozchod. Následovalo bolestivé období, během něhož se veřejně probíraly také Hornovy finanční problémy a spory o děti. Dnes se jejich vztah zjevně posunul jinam. Zamilovaný pár už z nich nebude, ale jako rodiče se učí fungovat společně – a to je pro jejich syny podstatnější než romantický happy end.