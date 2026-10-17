Monika Absolonová vstoupila 29. září mezi padesátníky, ale skutečnou narozeninovou party si nechala až na pátek 16. října. Pro své přátele a rodinu vybrala elegantní prostředí Chateau St. Havel v pražské Krči, kde připravila oslavu pro přibližně 180 pozvaných.
Monika Absolonová oslavila padesátiny ve velkém. Luxusní party pro 180 hostů, dorazila Gottová i Vondráčková
Padesátka si zaslouží pořádnou oslavu! Zpěvačka Monika Absolonová uspořádala k životnímu jubileu velkolepý večírek, na kterém se sešly desítky slavných osobností. Do luxusního pražského resortu dorazily její nejbližší kamarádky i legendy české hudební scény. A slavit se mělo až do rána.
Přestože šlo o událost plnou známých tváří, zpěvačka si přála především příjemné setkání s lidmi, kteří jsou jí blízcí. Celá akce proto probíhala v soukromí, daleko od veřejného ruchu.
Hvězdní hosté a oslava bez časového omezení
Oslavenkyně dorazila do resortu už kolem třetí hodiny odpoledne. Společnost jí dělali oba synové, maminka a její partner. První hosté začali přicházet přibližně o dvě hodiny později, další se připojovali postupně během večera.
Monika totiž počítala s tím, že řada jejích přátel má pracovní závazky, koncerty nebo divadelní představení. Nikdo proto nemusel spěchat a dveře oslavy zůstávaly otevřené i pro ty, kteří mohli dorazit až v pozdních hodinách.
Gottová s dcerou i nejbližší kamarádky
Mezi prvními známými jmény, která na oslavě nechyběla, byla zpěvaččina dlouholetá přítelkyně Vendula Pizingerová. Ta přišla v doprovodu manžela Josefa. Pozvání přijala také moderátorka Laďka Něrgešová.
Velkou pozornost vzbudila účast Ivany Gottové, která dorazila společně s dcerou Charlotte. Mezi gratulanty se zařadily také zpěvačky Helena Vondráčková, Ilona Csáková a Markéta Konvičková. Herecký svět zastupovala například Tereza Kostková, mezi hosty nechyběli ani oblíbení moderátoři Leoš Mareš a Aleš Háma. Na jediném místě se tak potkaly osobnosti napříč generacemi, které spojuje nejen působení v českém šoubyznysu, ale především přátelství s oslavenkyní.
Luxusní prostředí, ale žádná divoká party
Ačkoli počet hostů i výběr místa napovídaly, že půjde o jednu z výrazných společenských událostí podzimu, večírek měl podle dostupných informací překvapivě komorní atmosféru.
Hosté si užívali společné chvíle, povídání i připravený kulturní program. Namísto divokých večírkových scén se oslava nesla v elegantním a uvolněném duchu.