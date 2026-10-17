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Monika Absolonová oslavila padesátiny ve velkém. Luxusní party pro 180 hostů, dorazila Gottová i Vondráčková

Monika Absolonová
Monika Absolonová
Monika Absolonová
Monika Absolonová
Monika Absolonová
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15 fotografií
Monika Absolonová |
Foto: Šulová Kateřina – ČTK / Šulová Kateřina
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Padesátka si zaslouží pořádnou oslavu! Zpěvačka Monika Absolonová uspořádala k životnímu jubileu velkolepý večírek, na kterém se sešly desítky slavných osobností. Do luxusního pražského resortu dorazily její nejbližší kamarádky i legendy české hudební scény. A slavit se mělo až do rána.

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Monika Absolonová vstoupila 29. září mezi padesátníky, ale skutečnou narozeninovou party si nechala až na pátek 16. října. Pro své přátele a rodinu vybrala elegantní prostředí Chateau St. Havel v pražské Krči, kde připravila oslavu pro přibližně 180 pozvaných.

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Přestože šlo o událost plnou známých tváří, zpěvačka si přála především příjemné setkání s lidmi, kteří jsou jí blízcí. Celá akce proto probíhala v soukromí, daleko od veřejného ruchu.

Hvězdní hosté a oslava bez časového omezení

Oslavenkyně dorazila do resortu už kolem třetí hodiny odpoledne. Společnost jí dělali oba synové, maminka a její partner. První hosté začali přicházet přibližně o dvě hodiny později, další se připojovali postupně během večera.

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Monika totiž počítala s tím, že řada jejích přátel má pracovní závazky, koncerty nebo divadelní představení. Nikdo proto nemusel spěchat a dveře oslavy zůstávaly otevřené i pro ty, kteří mohli dorazit až v pozdních hodinách.

Gottová s dcerou i nejbližší kamarádky

Mezi prvními známými jmény, která na oslavě nechyběla, byla zpěvaččina dlouholetá přítelkyně Vendula Pizingerová. Ta přišla v doprovodu manžela Josefa. Pozvání přijala také moderátorka Laďka Něrgešová.

Monika Absolonová
Monika Absolonová
Monika Absolonová
Monika Absolonová
Zobrazit
15 fotografií

Velkou pozornost vzbudila účast Ivany Gottové, která dorazila společně s dcerou Charlotte. Mezi gratulanty se zařadily také zpěvačky Helena Vondráčková, Ilona Csáková a Markéta Konvičková. Herecký svět zastupovala například Tereza Kostková, mezi hosty nechyběli ani oblíbení moderátoři Leoš Mareš a Aleš Háma. Na jediném místě se tak potkaly osobnosti napříč generacemi, které spojuje nejen působení v českém šoubyznysu, ale především přátelství s oslavenkyní.

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Luxusní prostředí, ale žádná divoká party

Ačkoli počet hostů i výběr místa napovídaly, že půjde o jednu z výrazných společenských událostí podzimu, večírek měl podle dostupných informací překvapivě komorní atmosféru.

Hosté si užívali společné chvíle, povídání i připravený kulturní program. Namísto divokých večírkových scén se oslava nesla v elegantním a uvolněném duchu.

VIDEO: Přehlídka Pipkové Loudové plná nemodelek. Zářily Kostková, Žilková, i Absolonová

Přehlídka Pipkové Loudové plná nemodelek. Zářily Kostková, Žilková, i Absolonová | Video: Jana Harmáčková

Zdroj: Blesk.cz

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