Zpěvačka Monika Absolonová překvapila fanoušky nenápadným, ale o to výmluvnějším přiznáním. Na svém profilu na Instagramu naznačila, že je po letech od posledního oficiálního rozchodu znovu zamilovaná. Že je po jejím boku někdo nový, naznačila velmi hravým způsobem.
Monika Absolonová je znovu zamilovaná: Tajemný muž po jejím boku!
Zpěvačka Monika Absolonová vyslala fanouškům jasný signál – je znovu zamilovaná. Stačil nenápadný záběr z kavárny, kde tentokrát neseděla sama, a romantická píseň v pozadí. Identitu nového partnera si ale zatím pečlivě střeží a ukazuje jen drobné střípky ze svého štěstí.
Zpěvačka, která je na zprávy ze svého soukromého života velmi skoupá, tentokrát sdílela záběr z kavárny, z kterého je zcela evidentní, že u stolu neseděla sama, a video doplnila písní o tom, jak úžasné je mít někoho rád, a šibalským mrknutím do kamery. To její pozorné fanoušky nenechalo na pochybách, že společnosti jí nedělá žádná z jejích kamarádek, ale nový muž. Jejich přesvědčení ještě posílil další záběr z chalupy, na kterém nechyběl emotikon srdíčka.
Usměvavé zpěvačce by jistě novou lásku všichni přáli. Na to, kdo je oním vyvoleným, si ale zřejmě budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Svého nového partnera totiž zatím neukázala a jeho identitu si pečlivě střeží. V osobním životě přitom zpěvačka neměla vždy na růžích ustláno. V mládí byla vdaná za hokejistu Václava Eiselta, jejich manželství ale vydrželo jen několik let. Později prožila vztah s podnikatelem Vratislavem Jandou, který skončil rozchodem, a největší kapitolu jejího života pak tvořil vztah s hokejistou Tomášem Hornou, se kterým má dva syny – Tadeáše a Matyáše. I ten se však v roce 2021 rozpadl a zpěvačka tehdy přiznala, že šlo o velmi těžké období.
O to větší radost teď její fanoušci mají, že se zdá být znovu šťastná. Absolonová si tentokrát své soukromí hlídá mnohem víc než dřív, ale z jejích příspěvků je patrné, že nová láska jí do života přinesla klid i radost.