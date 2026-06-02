To, co se už nějakou dobu v českém šoubyznysu šuškalo, se nyní potvrdilo. Herec Daniela Krejčík se ani ne rok po svatbě rozvádí se svým partnerem, ředitelem olomoucké základní školy Jiřím Vymětalem. V krátkém vyjádření na Instagramu to Krajčík sám potvrdil a naznačil, co stojí za rozpadem jejich lásky.
„Moje hranice byly překročené.“ Daniel Krejčík promluvil o rozvodu
Ještě před několika měsíci sdílel Daniel Krejčík fotografie ze svatby a mluvil o životním štěstí. Teď ale přišlo bolestivé přiznání. Herec oznámil, že se po necelém roce manželství rozvádí s Jiřím Vymětalem. Ve svém vyjádření naznačil, že za zavřenými dveřmi jejich vztah zdaleka nebyl tak idylický, jak se mohlo zdát.
„Některé věci se strašně těžko přiznávají, Zvlášť veřejně. Dlouho jsem přemýšlel, jestli to vůbec napsat. Bál jsem se selhání, ostudy, přiznání toho, že jsem se spletl. Ale chci mít pocit, že už i tohle mám za sebou, abych mohl svobodně fungovat. A vzhledem k tomu, co jsem všechno sdílel předtím i tuhle hořkou pilulku na závěr musím spolknout. Rozvádím se,“ napsal herc, který dříve žil i s bývalým politikem Matějem Stropnickým.
„Ze svého soukromí jsem v posledním roce sdílel víc, než bylo rozumné. V zamilovanosti nadšení a víře, že když člověk potká něco výjimečného, chce se o to podělit s celým světem. Mrzí mě, že jsem některé lidi nechal věřit pohádce, které jsem sám věřil taky,“ naznačil Krejčík, že i když vše zpočátku vypadalo dokonale, opak byl pravdou.
„Po svatbě jsem postupně zjistil, že náš vztah není tím bezpečným místem, ze které jsem ho považoval. To, co jsem v něm za poslední měsíce zažil, bylo daleko za hranicí toho, co si pod láskou představuju. Mrzí mě, že jsem některé vlastní hranice začal brát vážně až ve chvíli, kdy byly dávno překročené,“ napsal dále. „Žádné detaily k tomu říkat nechci. Jsou věci, které do veřejného prostoru prostě nepatří. Některé příběhy mají zůstat za zavřenými dveřmi. A já si přeju touhle životní kapitolou projít slušně. Především bych byl rád, aby už byla za mnou,“ přeje di Daniel.
„Svoje soukromí už takhle otevřeně sdílet nechci. byla to jedna z lekcí, za kterou jsem zaplatil víc, než bych si přál,“ uzavřel s tím, že nyní se těší především na krásné pracovní příležitosti, které ho v nejbližší době čekají včetně spolupráce s UNICEF, která mu dává velký smysl.
Zdroj: Instagram Daniela Krejčíka