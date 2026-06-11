Zpěvačka Marta Jandová je jednou ze slavných osobností, které se už na podzim představí v nejnovější řadě taneční soutěže StarDance. A přestože je z koncertů s kapelou zvyklá na fyzické výkony, rozhodla se nic nepodcenit a připravuje se opravdu důkladně. Jen na jednu věc si ještě netroufla.
„Mohla bych nafotit něco pro Playboy,“ směje se Jandová před StarDance. V tanečních botách vykračuje po kuchyni
Zpěvačka Marta Jandová bere účast ve StarDance maximálně vážně. Ještě než začnou první taneční tréninky, pravidelně posiluje, protahuje se s trenérkou a řeší i zdravotní potíže, které by jí mohly soutěž zkomplikovat. Největší respekt má ale z tanečních bot, které po starém zranění téměř nenosí. S nadsázkou zároveň přiznává, že se těší i na vedlejší efekt soutěže – štíhlejší postavu.
„Kousek od domu mám fitko, kam chodí shodou okolností cvičit i můj manžel. A já tam chodím posilovat společně s kamarádkou a s trenérkou. Dělám silový trénink a dělám i protahovací cviky na partie, které běžně člověk neprotáhne, abych byla pak připravená na zápřah se StarDance. Z nějakého důvodu mě začala bolet jedna kyčel, tak nechci nic podcenit,“ říká zpěvačka, která se bojí, aby ji během přímých přenosů něco nepřekvapilo.
Největší respekt má z tanečních bot. Před lety totiž měla zlomenou kůstku v chodidle a od té doby podpatky skoro nenosí. „Boty na tančení už mám doma měsíc, aby to pak pro mě nebyl takový nápor. Martin Prágr mi řekl, že bych je měla nosit doma alespoň hodinu třeba na praní, v kuchyni,“ prozrazuje s tím, že zatím chůzi v nich ještě netrénovala.
Tvrdé dřiny se nebojí, naopak se těší na výsledek, protože v podstatě každý soutěžící pár kilo během soutěže zhubnul. „Těším se, že pak budu mít krásné tělo. Tak bych mohla ještě po padesátce nafotit něco pro Playboy. Ne, to je vážně legrace, nic takového nechystám. Jen je škoda, že StarDance končí před Vánoci. Chtělo by to v létě, abych si pak mohla s tou super figurou obléct plavky,“ řekla se smíchem v rozhovoru pro iDnes.
Není to poprvé, co se produkce StarDance Jandové ozvala. „Už několikrát jsem nabídku na StarDance odmítla z nějakých důvodů, protože jsem měla malou dceru a chtěla jsem s ní být. Teď už je větší a těší se z toho tance se mnou. Chce chodit na tréninky, těší se na přímé přenosy, plánuje, že mě bude česat a pomáhat s líčením. Navíc má moc ráda Martina Prágra,“ prozradila na Marušku.
Jediná dcera je středobodem Martina vesmíru a ona s ní chce trávit každou možnou chvilku. „Je jí třináct a je to úžasná holka. Chci si užívat každou chvíli, kterou máme. Protože pak se to překlopí a už bude doma méně. Bude chtít vlastní prostor a najednou už doma tolik nebude. Když je dítěti dvanáct let, jsme v době, kdy jsme s ním strávili pětasedmdesát procent celkového společného času,“ dodává Jandová.