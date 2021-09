Reakce na svatební outfity Plekance a Šafářové: Chvála i mírná kritika odbornice

"Ty a já napořád," připsala ke svatebnímu snímku ve středu 22. září bývalá profesionální tenistka Lucie Šafářová, která se provdala za hokejistu Tomáše Plekance. Tajná svatba úspěšných sportovců, kteří společně vychovávají dceru Leontýnku, se uskutečnila v Beskydech. Kromě rodiny a nejbližších přátel dorazili i krasobruslař Tomáš Verner či hokejista Jiří Tlustý.

Ačkoliv prohlašovali, že kvůli drahému rozvodu Plekance nebudou do svatby investovat větší obnos peněz, podle zveřejněných snímků a svatebního videa je vidět, že změnili názor. Kromě toho, že se svatba konala na krásném místě, nechybělo ani výborné jídlo, pompézní výzdoba, barmanská show či vystoupení hudební skupiny Mirai.

Novomanželé investovali i do svatební róby a svatebního obleku. Zatímco Šafářová zvolila dlouhé šaty v takzvaném boho stylu a na večerní party krátké bílé šaty s perličkami, Plekanec oblékl tmavý oblek, který mu střihově krásně seděl. Jejich vizáž zhodnotili fanoušci a bývalé tenisové kolegyně Šafářové velmi kladně, módní kritička byla o něco přísnější.

"Lucie! Vypadáš absolutně fantasticky. Jsem moc šťastná, že tě vidím tak šťastnou. Manželství je dobrodružství a vím, že ty a Tomáš (a Lea) už nyní žijete naplno! Miluji vás," okomentovala svatební snímek známého páru bývalá tenisová parťačka Šafářové Bethanie Matteková-Sandsová.

"Tak nádherné. Moc gratuluji. Mám z tebe a z tvé rodiny obrovskou radost," napsala k romantickému svatebnímu videu novomanželů tenistka Dinara Safinová. Kromě slavných kolegyň Šafářovou pochválily i její fanynky na Instagramu. "Krásný a jednoduchý styl," dodala jedna ze sledujících.

Módní kritička: Průměr bez snahy oslnit

"Šafářová nešla do klasické princeznovské róby, ale sáhla po střihově strohých, krajkových, tělovou podšívkou vypodložených šatů, jež dají vyniknout perfektní postavě. Róba nepatří mezi aktuální módní trendy, ale zachovává si jistou sofistikovanou linii, která sportovkyni sedí, konvenuje s rozvolněným účesem se spuštěnými prameny i pro fotky zvoleným místem. Plekanec zainvestoval, a to do svého, tentokrát tmavého svatebního obleku. Ten se podle celkového střihu zdá být konečně na míru, doplněn hnědými polobotkami a připnutou květinou v klopě. Novomanželé se i tentokrát vydali spíše cestou osvědčeného průměru bez snahy oslnit, což však není výčitka, nýbrž konstatování," zhodnotila svatební oděvy novomanželů módní kritička Ina T. pro Blesk.