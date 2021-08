Znepokojivé zprávy před Met Gala: Celebrit bude mnohem méně. Kdo je nahradí?

Je to každý rok velmi očekávaná akce, na které se předvedou hvězdy filmu, hudby a sportu v zajímavých kostýmech a róbách. Benefici Met Gala letos uspořádá módní redaktorka a ikona Anna Wintourová v New Yorku 13. září. Pozvaní hosté ukážou svůj vztah k módě opět v Metropolitním muzeu umění.

Akce se každý rok nese ve znamení předem daného hesla. To letošní zní "In America: A Lexicon of Fashion" (V Americe: Lexikon módy, pozn. red.). Téma bylo zvoleno jako oslava talentu kreativců ze Spojených států, kteří udělali trvalý dojem v módním průmyslu.

"Hlavní byl fakt, že americká módní komunita nás podporuje už 75 let, opravdu od počátku Costume Institute. Proto jsem chtěl ocenit její podporu. A také zamyslet se nad americkou módou a oslavit ji," vysvětlil redaktorce Marie Claire kurátor Costume Institute.

Překvapení na seznamu hostů

Podle Page Six se Met Gala zúčastní Beyoncé, Kim Kardashianová, Jennifer Lopezová a třeba také Rihanna. Kvůli cestovním restrikcím zaviněným covidem či kvůli pracovnímu vytížení se však mnoho hvězd na tuto známou akci nedostane. Například Salma Hayeková, Kate Mossová, Sarah Jessica Parkerová, Tom Brady a jeho žena Gisele Bündchenová. Stopku dostanou také lidé, kteří nejsou očkovaní proti covidu.

I proto letos Anna Wintourová zvolila trochu jiné obsazení. Na velmi prestižní akci pozvala i influencery z TikToku, YouTube a Instagramu, například Emmu Chamberlainovou a Addison Raeovou, která patří mezi kamarádky klanu Kardashianových.

Moderátoři potěší

Moderování Met Gala se letos zhostí mladé a inspirativní hvězdy. Nabídku přijala zpěvačka Billie Eilish, herec Timothée Chalamet, tenistka Naomi Ósakaová a aktivistka Amanda Gormanová.

Kvůli pandemii, která loni znemožnila konání této akce, se letošní Met Gala rozdělilo na dvě části. První proběhne 13. září, druhá se pak bude konat 5. května v roce 2022.