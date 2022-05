Moderátorka Marta Ondráčková se ve svých 39 letech stane podruhé maminkou

"Podruhé. S nekonečnou pokorou a láskou. Budeme čtyři," napsala Marta Ondráčková ke snímku na svém instagramovém profilu, na němž se drží za rostoucí těhotenské bříško.

Na malého sourozence se doma těší i čtyřletá Sophie. Právě snímky s prvorozenou dcerou, které minulý rok moderátorka zveřejnila, rozpoutaly velkou debatu. Ondráčková totiž ukázala jak ji, i jako tříletou, kojí. "Kojení větších dětí je pro mě důležité téma. Po narození Sophie jsem počítala s tím, že kojím maximálně do roka. Protože tak se to přece dělá. Postupem času jsem ale cítila, že jí nechci tu blaženost, pocit bezpečí a klidu vzít. Takže jsem se rozhodla nechat to na ní," řekla k tomu.

Marta Ondráčková pět let moderovala ranní show Snídaně s Novou, kde ale dostala koncem roku 2013 výpověď. V současné době žije s manželem Jakubem Dřímalem v Německu. "Manžel je produktový manažer ve firmě, která se zabývá technologickými záležitostmi a má sídlo v Německu. A jelikož manželství na dálku už máme docela plné zuby, tak jsem šla s ním," vysvětlila před čtyřmi lety Blesku.

Kromě příležitostného hraní a moderování se Ondráčková věnuje kurzům obličejové jógy. To je soubor cviků zaměřených na posílení svalů obličeje s cílem zamezit vzniku vrásek a zpevnit pokožku. "Zpočátku to bylo spíš v blocích, ale jakmile se dostavil viditelný efekt, začala jsem to flákat a dala si pauzu. Což je přesně to, co se dělat nemá, a já to dnes sama zdůrazňuju. Kouzlo face jógy spočívá v jejím pravidelném praktikování. Potom teprve můžete maximálně těžit z jejích účinků," prohlásila moderátorka, která se tomuto cvičení věnuje už deset let.