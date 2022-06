Leoš Mareš slaví pětadvacáté výročí na Evropě 2. Nevyhnulo se mu ani několik skandálů

Za mikrofonem Ranní show na Evropě 2 se moderátor Leoš Mareš poprvé objevil 21. června 1997 a prožil tu značnou část svého života. Své posluchače ve vysílání informoval téměř o všem důležitém, co ho potkalo. Výjimkou nebylo ani narození dcery Alex letos v březnu. "Myslel jsem si, že to bude další kluk. Říkal jsem si, že není možný, abych měl zase takový štěstí. Samozřejmě jsem hodně toužil po holčičce. Klučičí scénář už znám, tak jsem byl zvědavý, jaké by to bylo," prohlásil v éteru. "Když nám to doktor řekl, úplně jsem se zhroutil," dodal dojatě.

Nebyly to ale vždycky příjemné věci, které za mikrofonem prožíval. V roce 2011 přišel Mareš do vysílání opilý a svými urážkami docílil toho, že Patrik Hezucký show nedokončil a ze studia odešel. Incident se odehrál v pátek a následující pondělí byl Mareš ráno ve studiu sám. Dvě hodiny se ve vysílání omlouval. To nakonec jeho dlouholetého kolegu obměkčilo a do práce se vrátil.

Zdaleka to nebyl poslední případ, kdy Mareš svého kolegu a kamaráda uvedl do prekérní situace. V roce 2016, když se Hezuckému protáhla oslava narozenin a on nestihl dorazit do práce včas, pustil Mareš bez varování do vysílání jejich telefonát, ve kterém Hezucký velmi nevybíravě mluvil o jejich nadřízené. Jitka Fürstová, tehdejší ředitelka Evropy 2, se ale nad celou situaci dokázala povznést. "To, že si kluci myslí, že jsem megera, není nic nového, ale jednoznačně mám větší koule než oba dohromady," reagovala na urážlivý telefonát.

Velkou pozornost si získala i moderátorská stávka v roce 2014. Tehdy Mareš a Hezucký protestovali proti odchodu kolegyně Lucie Šilhánové. Společně svolali protestní akci fanoušků a domáhali se jejího návratu. Tehdy byli obviněni, že jde jen o reklamu. "Jen blázen by si myslel, že je to promo Ranní show. V éteru jsme si podle mě spíš škodili. Prostě jsme chtěli Lucku zpátky," řekl Mareše iDnes.