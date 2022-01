Marešův DobroDen. Moderátor pošle na charitu opět přes milion korun

Moderátor Leoš Mareš i letos dodržel tradici, kterou založil v roce 2015 a kterou nazval DobroDen. Ten připadá vždy na 29. ledna. Akce spočívá v tom, že za každého svého sledujícího na Instagramu pošle jednu korunu vybrané charitativní organizaci či projektu. "Celý rok usiluješ o to, aby byl počet sledujících co nejvyšší, a jednou za rok za to zaplatíš 'daň'. Vnímám to jako daňovou povinnost v pozitivním slova smyslu," řekl Mareš v rozhovoru pro magazín Forbes.

S akcí Mareš původně začal na Twitteru, ale poté co si založil Instagram, přenesl DobroDen na ni. K tomu, aby peníze posílali, vyzývá i svoje fanoušky. Podle něj nezáleží na tom, zda má někdo sledující v rámci jednotek, či tisíců. Zároveň dodává, že je každého věc, na co peníze pošle. Jako inspiraci nabízí stránku Fórum dárců.

On sám v minulých ročnících podpořil například Nadaci Naše dítě, Nadaci Terezy Maxové, válečné veterány, rozvoj paliativní péče nebo rodinu, která při požáru přišla nejen o domov, ale také o malého syna. Letos se Mareš, který se v březnu stane potřetí otcem, rozhodl podpořit částkou převyšující 1,1 milionu korun organizaci starající se o předčasně narozené děti.

Částky věnované v minulých letech:

2015: 20 222 Kč

2016: 112 391 Kč

2017: 221 000 Kč

2018: 482 215 Kč

2019: 709 404 Kč

2020 : 869 000 Kč

2021: 1 106 878 Kč