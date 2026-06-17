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Moderátor Jeremy Clarkson oznámil, že trpí agresivní formou rakoviny

Jeremy Clarkson
Jeremy ClarksonFoto: Shutterstock
Jeremy Clarkson
Jeremy ClarksonFoto: Shutterstock
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Známý britský moderátor Jeremy Clarkson prožívá jedno z nejtěžších období svého života. Hvězda pořadů Top Gear a Clarkson's Farm oznámila, že jí lékaři diagnostikovali agresivní formu rakoviny. O vážné nemoci promluvil otevřeně a jeho slova zaskočila fanoušky po celém světě.

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Populární moderátor Jeremy Clarkson, kterého proslavil především motoristický magazín Top Gear šokoval své fanoušky. V závěrečných dílech páté řady svého seriálu Clarksonova farma oznámil, že trpí agresivní formou rakoviny. Tam také prozradil podrobnosti i to, že se obává léčby, kterou bude muset podstoupit. 

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Před zraky kamer oznámil svým kolegům Charliemu Irelandovi a Kalebu Cooperovi během plánování nadcházející sklizně: „Jo. Mám rakovinu. Je agresivní, ale zachytili ji opravdu brzy, takže léčba bude víte, jak to je,“ prohlásil Clarkson. A bylo vidět, že jeho spolupracovníci jsou oznámením zaskočeni. 

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„Kde přesně je, do toho nikomu nic není. Měl jsem lékařskou prohlídku, jestli si vzpomínáte, v květnu. Minule jsem na čas zmizel a podstoupil biopsii,“ řekl oblíbený moderátor, který podle zahraničních médií trpí rakovinou prostaty, kterou mu také lékaři částečně odstranili. „Těch deset procent, kde je rakovina,“ dodal.

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V závěrečných záběrech je Clarkson na nemocničním lůžku a prozradil, že léčba bohužel neprobíhá podle plánu. „Řekněme, že část léčby se zkomplikovala. Budu tu ještě nějakou dobu. Nesmím nic jíst ani pít a nevím, co bude dál,“ svěřil se s tím, že doufá, že se bude moci vrátit k práci. „Pokud to všechno dopadne dobře, uvidíme se v šesté řadě. A pokud ne, tak ne. Opatrujte se,“ vzkázal divákům. 

VIDEO: Rakovina jako zločinné buňky v těle. Hematolog popisuje, jak zhoubná nemoc funguje

Spotlight moment: Rakovina jako zločinné buňky v těle. Hematolog popisuje, jak zhoubná nemoc funguje | Video: Aktuálně.cz

Zdroj: Clarksons Farm

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