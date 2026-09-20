„Mluvím s ní opravdu pořád,“ Felix Slováček mladší o neviditelném poutu, úklidu Aniččina pokoje i vlastním zdraví
Přestože od předčasného odchodu Aničky Slováčkové uplynul už více než rok, Felix Slováček mladší má svou sestru stále ve svém každodenním životě. V duchu s ní mluví a někdy ho její přítomnost zaskočí v nečekaných chvílích. V rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka otevřeně popsal, jak těžké pro něj bylo uklízet její pokoj nebo co s ním udělal okamžik, kdy náhodou uslyšel její hlas v pohádce.
„Já s ní jsem vlastně 24/7, jsem s ní na chalupě, kde něco dělám nebo jenom čumím do nebe, a vlastně si povídáme… Já myslím, že s ní mluvím opravdu pořád,“ svěřil se Felix v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka.
Děkuju ti, Aničko
Kdykoliv Felix čelí složitému rozhodnutí nebo před ním stojí náročný úkol, obrací se v duchu k Aničce i k dalším zesnulým členům rodiny, kteří pro něj byli v životě důležití.
Vnímá jejich stálou přítomnost a čerpá z ní sílu. „Stačí jenom poděkovat nebo říct: držte mi palce, jdu teď něco těžkého dělat… určitě mi pomůžete, já vím, že jste tady,“ popsal své osobní rituály. Pokud potřebuje radu či pomoc, obrací se na sestru a věří v její neviditelnou podporu.
Těžký úklid na chalupě
Jedním z emočně nejnáročnějších okamžiků po sestřině odchodu byl pro Felixe moment, kdy musel uklidit její pokoj na rodinné chalupě. Místnost byla plná vzpomínek na Aniččin život.
„Teď jsem musel uklízet její pokoj na chalupě a bylo to takový… bylo to těžký,“ přiznal otevřeně. Ani po úklidu věcí však z místnosti nevyprchala Aniččina identická vůně.
„Pořád to tam po ní voní… ne parfémem, ale takovou tou existencí toho člověka,“ vysvětlil dojemně. Místnost po úklidu nakonec získala zpět svou krásu a harmonii: „Je to tam hrozně krásný, pokoj po úklidu se úplně se rozzářil a má to tam své místo,“ dodal.
„Nevykašli se na to, běž tam!“
Anička ale na svého bratra nemyslela jen ve chvílích, kdy šlo o velké věci. Felix vzpomíná také na to, jak ho dokázala přimět, aby nezanedbával vlastní zdraví. Některé potíže měl totiž podle svých slov tendenci odkládat a příliš neřešit.
„Anička mně vždycky pomohla nebo mi řekla: ‚Nevykašli se na to běž tam, běž to udělat…‘ Takže jenom díky ní vím, co mi je,“ vzpomínal.
Její hlas ho zaskočil
Felix upřímně odhaluje, že vzpomínky na milovanou sestru dokážou přijít zcela nečekaně a pořádně ho zaskočit. Třeba, když ho syn požádal o spuštění pohádky. V momentě, kdy zpozoroval, že pohádku namluvila právě jeho sestra, vnitřně znejistěl a zaváhal.
„Já jsem neměl odvahu to pustit… Neměl, najednou mě to tak překvapilo, že jsem to nеchtěl tomu klukovi pustit, aby třeba nezačal být smutný,“ přiznal upřímně s tím, že synovi raději vybral jinou pohádku.