K dramatickému kolapsu došlo přímo během natáčení německé produkce s názvem Vila pokušení. Právě v této show měla Buster, vlastním jménem Nora Baumberger – za svobodna Bochníčková, ukázat světu svou novou tvář po letech strávených v ústraní. Pobyt v drsných podmínkách vily, kde celebrity disponují jen minimálním komfortem, se jí ale stal osudným.
Místo velkého comebacku boj o život. Dolly Buster zkolabovala při natáčení a skončila v thajské nemocnici
Měl to být triumfální návrat na televizní obrazovky v nové reality show, místo toho se však thajské dobrodružství proměnilo v noční můru. Česká rodačka a někdejší královna filmů pro dospělé, Dolly Buster musela být v exotickém Thajsku urgentně hospitalizována poté, co její tělo vypovědělo službu.
Kolaps krevního oběhu
Krize vyvrcholila ve chvíli, kdy si hvězda začala stěžovat na celkovou nevolnost, kterou pravděpodobně podnítila extrémní tropická horka. Situace byla natolik vážná, že thajští zdravotníci na nic nečekali a transportovali ji přímo na jednotku intenzivní péče. Německý deník Bild uvedl, že se ocitla v přímém ohrožení života kvůli selhání krevního oběhu. Pod přísným dohledem tamních specialistů pak strávila několik kritických dní.
Těžké roky v ústraní
Pro šestapadesátiletou producentku a režisérku nejsou zdravotní komplikace bohužel žádnou novinkou. Už dříve se otevřeně svěřila, že její každodenní život provází urputný tinnitus a vleklé deprese. Poslední rok byl pro ni navíc psychicky zničující kvůli úmrtí jejího manžela Dina Baumbergera, z jehož odchodu se stále nemůže vzpamatovat.
Právě účast v reality show měla být cestou, jak zahodit „černý závoj“ a znovu začít žít. Osud měl však jiné plány. Po stabilizaci stavu se Dolly Buster rozhodla v natáčení nepokračovat a z thajské nemocnice zamířila rovnou zpět do bezpečí svého domova.