Kateřina Kornová, bývalá manželka zpěváka Jiřího Korna měla kdysi našlápnuto k tomu, aby se stala světovou topmodelkou. Kariéru ale bez mrknutí oka vyměnila za rodinu. Svět se jí změnil rok po porodu syna Filipa, když se dozvěděla jeho diagnózu, kterou je dětská mozková obrna, epilepsie a autismus. A i když jí to řada lidí radila, ona ho odmítla umístit do ústavu a péče o něj se stala středobodem jejího života.
Místo randění společenské akce se synem. Kateřina Kornová má jasno, co je pro ni nejdůležitější
Kateřina Kornová se se svým těžce nemocným synem Filipem nikdy neschovávala před světem. Naopak ho pravidelně bere do společnosti, kde se podle jejích slov cítí šťastný a přijímaný. Bývalá modelka dnes otevřeně přiznává, že veškerou energii věnuje právě jemu. Nového partnera už prý nehledá a muži ji nechávají překvapivě chladnou.
„Všechno, co dělám, je přirozená věc z lásky matky k synovi. Za tu dobu jsme spolu hodně prožili, prošli různými obdobími, kdy to po zdravotní stránce bylo nahoru a dolů. Ale musím říct, že mi dělá radost, jaký je. Je to hodně citlivá duše,“ řekla Kornová pro CCN Prima News. Se synem se rozhodně neschovává a často spolu vyráží do společnosti.
„Lidi okolo sebe má moc rád, ale registr jeho projevů je prostě jiný. Ale umí být i vtipný a bez zábran pobaví větší společnost,“ popsala Filipa pro eXtra.cz na akci Muž roku, kde je pravidelným hostem. Tuto událost si zamiloval právě i Filip.-„Zdraví se tady se všema, co zná, tak je to pro něj taky fajn. Přijde do společnosti mezi lidi, kde se cítí poměrně přijímaný. To mu udělá vždycky dobře,“ pochvaluje si Kateřina.
Ona sama už ale žádného muže pro sebe nehledá. „Mně už se na nich nelíbí vůbec nic. Já už na muže neletím,“ překvapila svými slovy. Nakonec přece jen ale prozradila, co ji dokáže na zástupcích opačného pohlaví upoutat. „Pořád se říká to charisma, ale tak určitě – prostě někdo vás přitahuje, někdo ne. Tak asi v tom něco je,“ myslí si bývalá modelka, která si na nezájem mužů nikdy nemohla stěžovat. „Měl by být zajímavý. Možná sportovní, možná ne, možná jiný talent – možná hudební, ideálně sympaťák. Každopádně, co se umí hezky chovat a je hezký se na něj dívat a příjemný s ním mluvit,“ uzavřela téma.